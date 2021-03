Fundación Acogida: La casa que lucha por dar respuesta a los problemas reales de la mujer

El 8 de marzo conmemoramos en el mundo entero el día de la mujer. Y en la Cadena COPE hemos tratado de recapitular diferentes iniciativas que buscan respuestas reales y eficaces a los problemas que viven las mujeres. Iniciativas que responden a necesidades reales de las mujeres como la casa maternal -que lleva en marcha ya 9 años- de la Fundación Acogida. Un proyecto que consiste en una casa que acoge a jóvenes madres de ente 18 y 25 años, con dificultades para que puedan criar a sus hijos y al mismo tiempo superar esa situación de dificultad. La directora de esta fundación es Belén Cabello y comparte esta iniciativa en El Espejo.

Cabello explica por qué decidieron crear este proyecto: "En el origen de esta fundación hay familias que hemos tenido hijos acogidos. Hemos visto las dificultades que tenían y el dolor que han sentido. Por eso hemos querido ayudar a las familias para que no tengan que separarse. Estas chicas jóvenes son las que más lo necesitaban ya que ellos no habían sido hijas a su vez. Habían tenido muchas dificultades en su familia, además de todo el resto de las dificultades que tienen".

En cuanto al perfil de mujeres que atienden en Fundación Acogida "estamos abiertos a acoger chicas españolas y extranjeras, pero en estos años solo hemos acogido a dos chicas españolas. La dificultad principal es la soledad. Chicas que están aquí sin red familiar o en situaciones de violencia y difíciles. Esas familias no son de apoyo completo, no tienen una red de amistad y a eso se le suma una deficiencia en la formación. Muchas acuden a nosotros porque no tienen permiso de residencia y trabajo... periplos que hacen que todo esto sea complejo".

"Cada una está en un punto diferente. Nuestra primera característica es acompañar a cada una en lo que necesita. Lo primero que hacemos es acompañar. Nuestro punto principal es la crianza de los niños, pero luego esta todo el acompañamiento para la reinserción laboral, el tema de la salud, con abogados para el tema legal... Les hacemos vivir una experiencia comunitaria. Creemos que hay un valor en compartir las tareas de dentro de la casa".