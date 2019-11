El director del Congreso Católicos y Vida Pública habla sobre la importancia de la libertad en la educación

El director del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez Saus, ha explicado en 'El Espejo' que la libertad de educación es un tema crucial para la democracia con el que los católicos deben comprometerse de manera especial: "tenemos la impresión de que en este momento se están dando pasos que lesionen esta libertad ante una indiferencia de la opinión pública".

Concienciar sobre este derecho fundamental

"Nos proponemos concienciar sobre este derecho fundamental -ha afirmado- que es además una de las grandes tareas que Benedicto XVI encomendó a los católicos y que vemos cómo se erosiona, sin que haya mucha reacción por parte de la sociedad".

El profesor Rafael Sánchez Saus ha dicho los agentes sociales que intervienen en la educación han visto con agradecimiento que en estos momentos la última edición del congreso preste atención a un asunto tan relevante.

La ponencia inaugural del congreso será de Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación "One of us" y estará centrada en la relación entre libertad de educacón y democracia.

Organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, la vigésima edición de esta iniciativa se desarrollará en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, del viernes 15 de noviembre, al domingo 17 de noviembre.

Con motivo de la presentación del 21 Congreso Católicos y Vida Pública, el Cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha abordado la importancia de la educación en la misión de la Iglesia. En un momento en el que “la escuela y la universidad atraviesan una crisis muy profunda, la de una sociedad laicista, secularizada, sin Dios”. Una crisis que proviene del “constante cuestionamiento de los valores fundamentales que durante miles de años han apoyado, enseñado, educado y estructurado al hombre internamente”.