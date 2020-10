La curiosa historia del 'Taco del Sagrado Corazón', que cumple 135 años

Nos situamos en el año 1886. El hermano Iraeta era el encargado de la cocina de la comunidad de jesuitas de Bilbao y tenía continuos despistes con las abstinencias y los ayunos. El entonces director de la revista Mensajero, el padre Rodeles, cansado de las equivocaciones, le regaló al cocinero un calendario para que se situase en del día en el que estaba.

Pero a Iraeta no le gustó el calendario porque los textos no eran del todo edificantes y los chistes no le parecían adecuados. Prescindió del calendario, y así llegó una nueva equivocación en el plan de comidas, así que el director volvió a bajar a la cocina. Durante el diálogo, el responsable de los fogones pronunció una frase que fue el germen de una iniciativa que cumple 35 años y que ha ayudado a miles de familias españolas a hacer memoria de su fe cotidianamente: “¿por qué no os planteáis vosotros hacer un calendario que sea edificante para quien lo lea?”

Al padre Rodeles le gustó la idea, y así nació el Taco del Corazón de Jesús, “que se proponía como un contrapeso a otro tipo de almanaques más frívolos”, según explica Marta Barrio, la actual directora de contenidos del Taco. Laidea tuvo una aceptación espectacular y muy rápida. Casi un siglo y medio después de aquella conversación hoy se venden más de 250.000 ejemplares del Taco por toda España, y hay gente que lo pide incluso desde América Latina.

A lo largo de su historia ha mantenido el objetivo de difundir la espiritualidad ignaciana, el compromiso con la fe y la justicia y, desde ahí, impulsar un profundo amor a Jesús y el compromiso personal en la transformación del mundo.Esa fidelidad histórica noha impedido al Taco del Corazón de Jesúsir evolucionando de la mano de la editorial Mensajero, del Grupo de Comunicación Loyola. De hecho hoy presenta distintos formatos, desde el clásico hasta el de pared, o uno gigante para colocar en oficinas y fábricas. Desde 2011 está disponible en formato digital a través de una aplicación móvil, con la idea de llegar a otros lectores más jóvenes.

Sigue ofreciendo una partede calendario propiamente, con los datos astronómicos y las fases de la luna; otra en la que aparece el santoral del día, distintas oraciones o las lecturas dominicales; y a eso se suman otros contenidos de tipo cultural y de entretenimiento.La clave de su éxito, según Marta Barrio, está en que consigue decir algo a cada lector, permite trasladar su contenido a la vida real y a tus preocupaciones.