Un coreano estará al frente de un dicasterio vatican por primera vez en la historia

Lazzaro You Heung-sik es el obispo de Daejeon y el Papa le ha nombrado nuevo Prefecto de la Congregación del Clero, precisamente en un año en que la Iglesia de Corea celebra el 200 aniversario del nacimiento de San Andrés Kim, su primer mártir de una larga lista. Y a eso hizo referencia Lazzaro You al explicar a sus fieles que tendrá que hacer las maletas para trasladarse a Roma: “como descendiente del testimonio de nuestros mártires, serviré con pasión a la Iglesia universal junto al sucesor de Pedro".

Se ocupará de una Congregación de la que dependen 400 mil sacerdotes y diáconos, así como de los seminarios. El nuevo prefecto tiene 69 años es originario de Nonsan, en la diócesis de Daejeon, de la que es obispo desde 2005. Ha visitado varias veces Corea del Norte dentro de las iniciativas de la Conferencia Episcopal Coreana en favor de la solidaridad y la paz.

En la carta que ha dirigido a sus diocesanos cuenta que el Papa le propuso su nuevo nombramiento durante el encuentro del pasado mes de abril. Él objetó que no se sentía a la altura porque proviene de una pequeña diócesis de Asia y no domina muchos idiomas, pero Francisco le respondió que el Vaticano necesita una persona sonriente, capaz de crear comunión con los demás, y que, además, es importante para la Iglesia universal que Asia esté más presente en la Curia Romana. De hecho, actualmente sólo hay un obispo de aquel continente, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, al frente de una congregación.

El arzobispo You pide a los fieles de Daejeon que recen para que, cuando concluya este ministerio, pueda volver a su diócesis como un simple cristiano, haciendo suyas las palabras de la carta a Timoteo: "He peleado el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe”. De momento, el propio presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, ha querido reconocer la importancia de su nombramiento con etas palabras: “estoy seguro de que, como dice su lema episcopal, Lux Mundi, usted será una luz para un mundo sin discriminación, donde los pobres serán consolados. Y también tengo grandes esperanzas porque conozco su extraordinario esfuerzo por la paz en la península de Corea”.