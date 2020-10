'Contagiosos': El proyecto audiovisual con el que te contagiarás de Dios

La Fundación Infinito +1 estrena nueva serie en Youtube y se titula 'Contagiosos'. En estos tiempos difíciles, el director de cine Juan Manuel Cotelo nos cuenta de algo que nos podemos contagiar... y que es bueno. En El Espejo de la Cadena COPE asegura que "en 24 horas ha tenido muy buena acogida".

El director cuenta que lo que le ha llevado a iniciar este proyecto es que "conocemos muchas cosas, muy buenas y que merece la pena compartir. A veces vivimos como atrapados por una contaminación de pesimismo, pero si te separas de todo eso, hay muchas cosas buenas de las que no se habla". Por eso han querido poner "la cámara delante de tanta noticia buena que hay en el mundo".

En esta serie que puedes encontrar en su canal de Youtube encontrarás los testimonios de determinadas personas. "A todos nos ha pasado que estás con alguien que transmite algo, como si fuera un perfume, paz, alegría, serenidad incluso en los momentos más difíciles..." Personas que te dan ganas de decir: "No sé qué tienes, pero yo lo quiero tener. Son contagiosos de algo bueno. Hemos tenido la suerte de conocer a muchas personas así. No son seres especiales pero transmiten eso. Nos hemos atrevido a preguntarles por qué están tan felices. Y así vas descubriendo que hay una vacuna, que no es casualidad, que no es cuestión de lo que desayunan. Jesús dijo 'no he venido a por los sanos si no a por los enfermos'. La vacuna es Jesús hecho vida en ellos".

"La máxima aspiración de cualquier ficción es que parezca real", explica Juan Manuel Cotelo. "Los actores buenos, lo son cuando parece que no están actuando. Cuando te encuentras en la realidad personas que son tan atractivas, te das cuenta de que no puedes poner a un actor a hacer esto". Son personas que "como no hacen ruido, a veces podemos dar más importancia a lo que sí hace ruido. Si conseguimos el permiso de estas personas para poner una cámara delante y hacer una pregunta que va directa al corazon. Y la respuesta no es 'porque me tocó la lotería', si no porque tienen a Dios".

Esta vacuna, esta experiencia, "no es algo que se puede argumentar, del mismo modo que no puedes argumentar el sabor de un plato. Es que lo tienes que probar. Tú te acercas a estas personas, conoces su vida y luego te queda la sagrada libertad de probar la vacuna o no. Y puedes pensar: 'A lo mejor yo también empiezo a gozar de esa paz que antes no tenía'".

Además, el fundador de Infinito +1 adelanta en El Espejo algunos de sus futuros proyectos: "A corto plazo ya hemos anunciado dos producciones nuevas. Una sobre la familia... sin cuentos rosas. La familia con toda su crudeza y su belleza. Tenemos dos proyectos para presentar modelos de familias que realmente funcionan. Queremos saber por qué una familia puede vivir unida".