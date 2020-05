Ciencia y fe: Las vertientes que unidas pueden dar respuesta a la pandemia

Hay personas que dicen que es imposible la relación entre la ciencia y la fe. A pesar de que durante mucho tiempo fueron de la mano. Pero resulta que en esta crisis del coronavirus, ciencia y fe vuelven a unir sus caminos. ¿O nunca se separaron? De todo ello habla en El Espejo, Cásar Nombela, Catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid.

"La pandemia en la que estamos inmersos ha dejado a la humanidad a la interperie". asegura Nombela. "Se revela algo que estábamos olvidando. Hay sectores que aspiran a que la ciencia pudiera significar una vida muy prolongada e incluso la inmortalidad. Y nos encontramos con que un diminuto organismo sacude los cimientos de nuestras vidas". Esta circunstancia hace que "nos planteemos un montón de preguntas con dos caminos en búsqueda de la verdad. La primera cuestión es ¿qué es lo que la ciencia puede aportar? Porque es una herramienta excelente y la única forma de plantear remedios: los mejores tratamientos, la vacuna.. Pero la ciencia tiene que acercarnos a subrayar lo que es la dignidad humana".

Pero la ciencia se topa con un obstáculo difícil de esquivar: la limitación del ser humano. "Realmente somos capaces de buscar la verdad y buscar soluciones y hacerlo con una conciencia de que estamos obligados hacerlo. Nos falta lo más elemental: mascarillas, geles... Y volvemos a darnos cuenta de que el ser humano es limitado, pero que tiene las herramientas para seguir buscando la superación, a través de una actitud honrada y abierta", explica el catedrático.

"Las leyes de la naturaleza existen. Hay una visión que viene a decir que como no encontramos un propósito en esta estructura evolutiva, la vida no tiene sentido. Nos tenemos que revelar ante eso, porque la ley de la naturaleza existe y podemos seguir preguntándonos cuál es el origen de todo eso", afirma Nombela. "La ciencia nos dice cómo son las cosas, pero no nos dice por qué ni para qué, y esto se encara desde el don de la fe. Es tiempo para la reflexión, para la búsqueda y para esa sucesión de preguntas".

"Lo primero decir la verdad, plantear los hechos que de ahí se derivan. Realmente decir qué es lo que hay de base en los planteamientos que hacemos y si de verdad están de acuerdo con una exigencia ética. Quiénes nos sentimos parte de ambos caminos -ciencia y fe- tenemos mucho que ofrecer y proponer. Hay muchos científicos que han sido creyentes, hay gente que cree que es incompatible, pero esos mismos no pueden eludir las preguntas: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qée estoy aquí?"