Así se prepara el Domund 2020 a pesar de la pandemia

El 18 de octubre se celebra la campaña del Domund 2020. Y como casi todo lo que se celebra durante estos últimos meses, va a ser una jornada especial debido a las circunstancias que deja el coronavirus. El lema de este año es 'Aquí estoy, envíame' y se ha presentado en la catedral de Burgos la exposición 'Domund al descubierto'. Un evento que pretende acercar la realidad de las misiones y la historia del Domund.

El Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, asegura que "nos sentimos muy acogidos en Burgos, ha sido muy bonito. Burgos tiene muchos misioneros y entonces recordar a casi los 600 que tiene en la actualidad y recordar a los tantísimos que ha tenido, a lo largo de la historia ha sido muy interesante".

El director de OMP explica cómo se va a llevar a cabo esta edición del Domund: "Estamos aprendiendo a manejarnos en una situación que nadie controla ni conoce. Lo importante es lo que van a hacer las delegaciones en cada diócesis. Este año como novedades, por ejemplo, es que hacemos una carrera virtual para sacar fondos para el Domund. Las iglesias y colegios no se abren pero los misioneros siguen ahí. No podemos olvidar que necesitamos recaudar para poder ayudarles".

"Estamos hablando de mantener esas iglesias que lo están pasando muy mal", explica Calderón. "En España lo estamos viviendo también, pero tenemos que pensar en esos lugares donde no tienen los medios que tenemos nosotros. En esos países también existe la pandemia del hambre. Estamos trabajando e intentamos hacerlo lo mejor posible. La mitad de lo que aporta toda la Iglesia para las OMP, la mitad de lo que se aporta en el mundo, lo aportan entre EEUU y España. Me llena de orgullo el saberlo y me espolea para darnos cuenta de que no podemos dejar a estos países que dependen de nosotros".

José María Calderón además explica por qué es tan importante el Domund y tener conciencia de lo que necesitan nuestros hhermanos en Asia, África o América del Sur: "He aprendido con OMP -que sé que todos los cristianos sabemos, pero que lo estoy viviendo- y es la catolicidad de la Iglesia. Es universal, está en todo el mundo. Lo que ocurre a los cristianos de Siria no es indiferente a mí, todos somos hijos de Dios. Las OMP me han ayudado a entender esa catolicidad, ellos son parte de mí y yo soy parte de ellos".

Puedes conocer todas las iniciativas de esta campaña y por supuesto participar y ayudar a los misioneros de todo el mundo, entrando en la página web domund.es.