Así afrontan la pandemia en Cursillos de Cristiandad

La pandemia que asola el mundo entero nos afecta a todos, inluidas las realidades eclesiales de todo tipo. El coronavirus ha trastocado todos nuestros planes, y también los de Cursillos de Cristiandad.El movimiento afronta un nuevo curso incierto -igual que el de las demás realidades eclesiales- y su presidente nacional, Álvaro Martínez analiza cómo están planteando este año, a punto de celebrar su primera Ultreia Nacional virtual.

El presidente nacional relata en El Espejo que esta nueva situación "nos ha agitado con mucha fuerza. Este movimiento ha basado siempre mucho su actividad en una realidad presencial. Se trataba de invitar a personas a realizar una experiencia... y todo esto en marzo se acabó. Tuvimos que pasarnos a la forma virtual para seguir pendientes de las personas pero con una novedad muy grande".

Pero para Álvaro Martínez y los miembros de cursillos también "ha sido un tiempo de gracia. Ha sido muy duro, pero nos ha confrontado con nosotros mismos y hemos descubierto muchas cosas sobre lo que es esencial y lo que no. Había que estar ahí para dar respuesta, y aunque no pudiéramos mantener ese contacto cercano, pudiéramos seguir acercándonos a las personas en este nuevo contexto y acercarles al Señor".

De cara al nuevo curso en cursillos plantean lo siguiente: "Hay incertidumbre, es lógico porque no sabemos cómo vamos a funcionar dentro de 3 días. Hay inseguridad porque recorremos caminos que no estamos acostumbrados. Pero también hay ilusión. Si estamos aquí es porque el Señor nos ha traído y tenemos que responder. Vamos con la confianza de que Él está con nosotros. Esta es la situación que tenemos... pues vamos a hacer lo que podamos. Si se puede hacer presencial se hace presencial y si no, buscamos los recursos necesarios".

"Ultreia es un espacio de conviviencia de compartir experiencias, la celebración, la presencia del Señor... es un espacio de estímulo. Es un momento en el que nos decimos unos a otros: vamos adelante. El formato normalmente era un espacio de oración, una eucaristía, ponencias, y se comparten resonancias a nivel testimonial", explica Martínez de cara al próximo encuentro que por primera vez se celebra de manera virtual. "Esa es la dinámica habitual, siempre con mucha gente, mucha vida, movimientos... Y ahora vamos a algo nuevo y no sabemos cómo va a salir porque lo vamos a hacer a través de los medios virtuales, intentando hacer lo mismo".

"Hemos procurado sentar las bases del curso desde lo que son nuestros plantemientos básicos. Vamos a seguir caminando pero manteniendo muy urgente la necesidad de ir a los demás. ¿Cómo? Pues en función de lo que las circunstancias nos permitan. Tenemos tres limitaciones: las de las autoridades, las de las diócesis como actividades pastorales y los recursos de los que podamos disponer".