20 años de Goya Producciones: Producción audiovisual de corte católico

Este año celebramos el 20 aniversario de Goya producciones, un exponente nacional de la producción audiovisual católica. Su último documental titulado Morir en paz: cuidados paliativos vs eutanasia, ha sido galardonado con el premio Bravo de Cine 2020. Una producción que se estrena de cara a la aprobación de la ley de la eutanasia en España.

Andrés Garrigó es el iniciador y presidente de la productora y comparte en el Espejo cómo fueron los inicios de este proyecto: "Fue algo inesperado, una intervención del Espíritu Santo. Yo no era un hombre de audiovisuales, estaba en la prensa escrita, de corresponsal en Bruselas. Pero una serie de circunstancias hizo que conociera a la madre Angelica en Alabama y dije: esta es la manera de evangelizar. Fue una nueva conversión, dejé lo que tenía entonces y empecé en la calle Goya con los primeros documentales que tuvieron éxito. Desde ahí no hemos parado en 20 años, con crisis pero subiendo y muy felices de haber optado por dar la cara".

"Llevamos casi 300 proyectos realizados", explica Garrigo en los micrófonos de COPE. "Desde documentales, hasta películas de ficción. La gente necesita más esto que nunca y es el momento ya que hay mucha gente esperando ese alimento espiritual. Como dice nuestro director preferido Pablo Moreno, el cine religioso no es algo para cuatro beatas, es para todo el mundo. También hemos colaborado mucho en el estreno de la plataforma Famiplay".

El creador de Goya Producciones asegura que "hoy día muchos nos consideran como un referente mundial en la producción de contenidos audiovisuales católicos. Ya que nuestro contenido llega a muchos idiomas y países. Si no estás al día en la técnica y los formatos... hay que ir adptándose y estar en vanguardia. Estamos mejorando la calidad y aunque las cosas que hacemos tengan un presupuesto limitado, estamos en la vanguardia. Nuestro mensaje no lo encuentras en otra parte y la gente lo hace con muchas ganas. Dios no es mal pagador".