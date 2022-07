Athenea del Castillo, en Deportes COPE: "Hay que darlo todo por todas las que se quedaron fuera"

España se juega mañana ante Inglaterra el pase a las semifinales de la Eurocopa y la selección de Jorge Vilda afronta el encuentro ante el conjunto de las Lionesses con mucha ilusión. Asi nos lo ha dejado saber Athenea del Castillo en Deportes COPE: "Estamos ya con muchísimas ganas de este partido".

El partido no será fácil, España se enfrenta a la anfitriona del torneo, que además ha dominado con superioridad en su grupo. "No hay que pensar en que ellas han metido muchos goles o que no han encajado ninguno. Eso nos va a motivar más Hay que intentar conseguir esa victoria, que no siempre se pueden disputar unos cuartos de una Eurocopa", ha señalado la jugadora.

Sobretodo la selección española saldrá por todas aquellas que se han quedado fuera por las lesiones como Salma o Jenny Hermoso: "Debemos dar todo de nosotras por ellas, sobre todo por las que se han quedado fuera. Hay que intentar que todo vaya bien y sacar nuestra mejor versión para que desde casa se sientan orgullosa de nosotras y de todo lo que estamos luchando".

La selección tuvo que hacer frente a muchos obstáculos durante esta Eurocopa, positivos en COVID y lesiones como la de Alexia Putellas: "Fue el mazazo más gordo. Es nuestra capitana y es una lesión muy jodida, tienes que estar mucho tiempo recuperándote. Pero sabemos lo positiva que es, seguro que vuelve mejor que nunca".

En Deportes COPE también han tenido tiempo para repasar la temporada de la jugadora blanca: "Este último año ha sido emocionante para mí. He podido jugar en el club de mis sueños, disputar unos cuartos de Champions con el campo lleno, jugar una semifinal de la Copa de la Reina... He podido hacer muchas cosas que no me imaginaba".

Ahora la jugadora cantabra esta disputando una Eurocopa con España: "Es un privilegio. He tenido la suerte de poder aportar mi granito de arena en cada uno de los partidos. A veces con más minutos, otras con menos. He podido participar y aportar lo máximo de mi para poder ayudar al equipo".

"¿Presión? Ninguna. Venimos aquí hacer nuestro trabajo. En el primer partido encajamos pronto pero supimos reponernos. Contra Alemania jugamos bien pero ellos tuvieron más efectividad y se llevaron el partido. Ante Dinamarca no estuvimos todo lo bien que solemos estar pero por suerte nos llevamos esa victoria que nos motiva para este partido de cuartos de final.", ha respondido Athenea ante una posible presión en la selección.