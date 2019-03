La aparición del candidato Planas

No apareció cuando se formó el Gobierno para defender que su departamento tuviese una secretaría de Estado y, a fecha de hoy, el de Agricultura es el único Ministerio que no tiene una. No ha aparecido a lo largo de estos nueve meses para lograr que su presidente Pedro Sánchez diga si acepta o rechaza la propuesta de la Comisión Europea para reducir el dinero destinado a financiar la PAC en el Marco Presupuestario 2021-27.

No ha aparecido prácticamente en la crisis de los cítricos y han tenido que pasar mas de cinco meses para hacerse presente y convocar una reunión en el Ministerio de Agricultura con los representantes del sector.

Tampoco apareció el pasado mes de agosto durante el incendio forestal más grave de todo el verano que se cebó con la provincia de Valencia. No ha aparecido en la crisis de precios del aceite de oliva para adoptar las medidas a las que hubiese lugar.

Pero, ¡ay!, han llegado las elecciones generales, ha sido impuesto por Sánchez y su protectora Carmen Calvo como cabeza de lista por Córdoba, y entonces sí ha aparecido, por lo menos en esta provincia.

Planas, el desaparecido, que ahora se prodiga por tierras cordobesas. El jueves de la semana pasada estuvo en Pozoblanco, en el Valle de Los Pedroches, donde los ganaderos están afectados por la sequía sin que los responsables del monopolio Agroseguro hayan reconocido lo que todo el mundo ve, salvo ellos, la subsecretaria del Ministerio, María Dolores Ocaña y el desaparecido: que hay sequía en una gran parte de España y que no hay pastos desde hace bastantes semanas.

¿Se habrá dado cuenta Planas de que hay sequía y obligará a los del monopolio a reconocerlo? La semana que viene va a Palma Del Río. ¿Se enterará allí de que hay crisis en el sector de los cítricos?

Por cierto, señor Planas ¿esos viajes son oficiales, como ministro, o para hacer campaña electoral? Porque en este último caso los deberían pagar su partido o usted, aunque no creo que pueda, a la vista de que declaró que solo tenía en el banco 1.800 euros, según publicó el BOE. Poca campaña se puede hacer con tan poco dinero.