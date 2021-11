El Senado muestra su apoyo a que la reforma laboral se presente antes de 2022

El Senado ha aprobado este miércoles, después del acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral de 2012 en los términos del acuerdo de coalición, una iniciativa de Más Madrid que pide al Gobierno cumplimentar su pretensión de aprobar antes que acabe el presente año 2021 la nueva reforma laboral.

La moción consecuencia de interpelación presentada por el senador de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, que ha incorporado además la enmienda del PSOE, ha contado con 120 votos a favor --PSOE, Izquierda Confederal, Bildu y PAR--, 107 votos en contra --PP, Cs, Vox y UPN-- y 29 abstenciones -- ERC, Junts, PNV, Teruel Existe y PRC--.

En este contexto, el encargado de defender la iniciativa, Perpinyà ha pedido acotar los tiempos y los contenidos y urge al Ejecutivo a llevarlo al Consejo de Ministros una vez se ha producido el acuerdo dentro del seno del Gobierno de coalición.

"Un acuerdo que no suponga la derogación de la reforma laboral del PP, no es un acuerdo, es una claudicación. No nos enredemos en qué ministro debe salir en la foto, porque el compromiso es del presidente con los legítimos representantes del pueblo español", ha subrayado el senador de Más Madrid.

Así, Más Madrid ha aceptado la enmienda del PSOE, que incluye una mención expresa al marco del "diálogo social", por lo que ha contado con el apoyo en la votación de los socialistas. Durante el debate, el parlamentario del PSOE ha defendido la idea de negociar con los agentes sociales.

Por su parte, algunos socios parlamentarios del Gobierno, como ERC, ven "insuficiente" esta iniciativa porque solo habla de cuándo derogarla pero "no del cómo, el por qué o con quién", a la vez que han cargado contra la reforma laboral de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy.

En el caso de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, han arremetido contra la pretensión del Gobierno y, en concreto, contra esta iniciativa.

La senadora 'popular' Alicia Sánchez-Camacho ha criticado la "habilidad de la izquierda de manipular los datos y trasladar una propaganda falsa respecto al mercado de trabajo", mientras que el parlamentario de Vox Jacobo González-Robatto ha censurado que "en lugar de solicitar que se facilite la entrada en el mercado laboral, mediante rebajas impositivas, por ejemplo, se les ocurre derogar las leyes del empleo".