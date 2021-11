Marlaska critica la utilización política del crimen de Lardero

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado la "maldad" y la "utilización política de la tragedia" que a su juicio se ha hecho del asesinato de un niño de 9 años el pasado jueves en Lardero (La Rioja) y ha pedido "no generar desconfianza en las instituciones ni faltar a la realidad".

En rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, donde ha participado este viernes en la Junta de Seguridad de Cataluña, Marlaska ha expresado su "máxima solidaridad y acompañamiento" a la familia del menor y ha censurado que se diga que el presunto asesino estaba en "tercer grado" y no en "libertad condicional".

"Puede haber un poco hasta de maldad o de desinformación y, quizás, de una utilización política de una tragedia", ha apuntado antes de precisar que la libertad condicional es "una resolución de una autoridad judicial e informada por el fiscal (...) en el parámetro de la ley".

"No podemos El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado la "maldad" y la "utilización política de la tragedia" que a su juicio se ha hecho del asesinato de un niño de 9 años el pasado jueves en Lardero (La Rioja) y ha pedido "no generar desconfianza en las instituciones ni faltar a la realidad".



En rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, donde ha participado este viernes en la Junta de Seguridad de Cataluña, Marlaska ha expresado su "máxima solidaridad y acompañamiento" a la familia del menor y ha censurado que se diga que el presunto asesino estaba en "tercer grado" y no en "libertad condicional".



"Puede haber un poco hasta de maldad o de desinformación y, quizás, de una utilización política de una tragedia", ha apuntado antes de precisar que la libertad condicional es "una resolución de una autoridad judicial e informada por el fiscal (...) en el parámetro de la ley".



"No podemos generar desconfianza en las instituciones y, menos, faltar a la realidad", ha subrayado.



El ministro se ha expresado en estos términos el mismo día en que la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que revisarán si se produjo algún fallo en el protocolo para la concesión del tercer grado o semilibertad al supuesto autor del crimen, que accedió a la libertad condicional dos meses después, en abril de 2020. ", ha subrayado.

El ministro se ha expresado en estos términos el mismo día en que la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que revisarán si se produjo algún fallo en el protocolo para la concesión del tercer grado o semilibertad al supuesto autor del crimen, que accedió a la libertad condicional dos meses después, en abril de 2020.