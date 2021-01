Beatriz Pérez Otín nos cuenta la historia de Santa Eulalia de Gállego, un pequeño pueblo que permanece aislado

Beatriz Pérez Otín, la directora de 'La Noche' de COPE, nos acerca una nueva historia de carne y hueso que no tiene un protagonista, ni dos, ni tres, sino todo un pueblo. Nos vamos hasta Santa Eulalia de Gállego, un pequeño pueblo aragonés de apenas 97 habitantes. Imagínate que te dice que has de permanecer aislado 4 o 5 semanas y que este aislamiento no tiene nada que ver con el coronavirus, sino con una obra en la única entrada y salida que hay al pueblo.