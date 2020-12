Herrera: "¿Qué haremos en Nochebuena? Los que somos más de seis, Navidad por Zoom"

El comunicador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha realizado una reflexión sobre las atípicas Navidades que se nos acercan, mientras disfrutaba de un relajado paseo por el parque del Retiro de Madrid. Un pensamiento sobre unos días que son especiales para todos y que este año serán diferentes por culpa de la pandemia del coronavirus, que azota nuestro país desde hace casi un año.

“Estoy dando la vuelta por el Retiro, en Madrid. Este Retiro de regalo de otoño...No hay imagen de otoño más propia que la del Retiro. Es una belleza. Hace fresquito, no frío. Y esto me da para salir a pasear a estas horas, después del programa, encontrarme con la gente...

Cualquiera nos conoce con esta pinta, ciertamente... Esto ayuda mucho a serenar el espíritu después de días de trabajo realmente peliagudo. Quiero acercarme a la Plaza Mayor y quiero dar una vuelta por este Madrid raro de prenavidad. Como en toda España van a ser unos días raros de prenavidad y no digamos ya de Navidad.

¿Qué haremos en Nochebuena? ¿Qué haremos en Nochevieja? Pues ya sabéis...Más de seis me parece a mí que no es preceptivo. Los que somos más de seis de familia directa pues, si no vivimos juntos, haremos la Navidad por Zoom. Por esta realidad virtual en la que ahora mismo me encuentro.

Aprovecho para desearos unas felices fiestas, cuando lleguen, y para deciros que sigáis escuchando COPE, que yo creo que vamos por el buen camino. Un abrazo”.