El cuento de Cristina L. Schlichting que puede ser un método para buscar novio o novia esta Navidad

Hoy en las 'Historias de sofá' os voy a contar un cuanto de Navidad que puede ser también un método para buscar novio o novia. Es una historia de una chica que creció en un pueblito de Extremadura, Nueva Cáceres, con siete hermanos mayores muy especiales. Discapacitados todos. Alguno oligofrénico, alguno con autismo, alguno con retraso.

Lo cierto es que esta muchacha, María José Tovar, creció con una cantinela en torno a los oídos. Cuando iba con sus hermanos por la calle, a los que, por cierto, llamaba 'titos', le decían: "María José, ¿a dónde vas siempre con esos tontitos detrás?" Ella se enfadaba y tenía que poner al interlocutor en su sitio porque amaba a estas siete personas que tenían con ella una extraña relación, porque cuando papá y mamá, el padre y la madre de todos ellos y de María José se marchaban por cualquier razón, dejaban en manos de la pequeña (a partir de los once años fue así), el hacer la cena o el cuidar la casa para estos siete hermanos mayores.

Había sido idea del padre Ángel proponer a una pareja de extremeños la posibilidad de hacerse con la tutela y con el cuidado de estos siete discapacitados que venían de distintos hogares con dificultad. Abusos, prostitución, drogas... Hogares que no estaban disponibles ni en las condiciones que ellos necesitaban. Y así crecieron. Y así creció María José Tovar. Y os decía que a menudo ocurre que mujeres muy hermosas o muy llamativas caen en las garras de sujetos poco escrupulosos que las buscan por razones espúreas.

Lo mismo le pasa a los hombres que por su dinero o por su belleza son perseguidos por mujeres que, verdaderamente, no se interesan por ellos. María José no tuvo ese problema. Imaginaos lo que suponía para un adolescente o para un joven acompañar a una muchacha al cine o al teatro junto con sus siete 'titos'. No se le ocurría a ninguno que verdaderamente no pensase en ella con seriedad y aconteció determinado momento que un chico le dijo a María José: "Te propongo un plan en común, contigo y con tus siete hermanos". Los siete 'titos'. Y ahí lo supo ella, que había llegado la persona adecuada.

Y este es el final feliz de la historia de Nueva Cáceres de María José Tovar y sus siete 'titos'