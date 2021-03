Ángel Expósito: "¡Vaya semanita!"

Vaya semanita!. Menuda semana que nos queríamos perder. ¿No queríamos dejar de hablar de Puigdemont y del procés y de las cosas de Pablo e Irene?... pues toma tres tazas.

¿Será verdad que Pedro Sanchez, Ábalos y los druidas de Moncloa están tejiendo una alianza con Inés Arrimadas para, cuando toque apuñalar a Pablo Iglesias?

En esta semana de pasión (política)... ¿no te llama la atención que Pablo Iglesias o Echenique no hayan dicho ni mú? Callados como puertas.

Les han pillado con el paso cambiado, en caída libre, sin candidatos, rotos ante mil juzgados... y seguros de que Pedro se las está jugando con Ciudadanos.

Aquí, en La Linterna, tanto Ángel Gabilondo como Ignacio Aguado (ex vicepresidente de la comunidad de Madrid) me dijeron que NO. Que no iban a presentar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Y yo les creo.