Ángel Expósito: "Hemos empezado el 2021 igual que acabamos el anterior"

La única buena noticia que se me ocurre en este arranque del año es precisamente que ha terminado el 2020. Sin duda, es una excelente noticia. Pero tendríamos que ponerlo entre paréntesis. Porque me temo que lo que se presenta para 2021, por lo menos en esta primera parte del año, no es para dar palmas con las orejas.

Si uno ve las perspectivas de paro y perspectivas econonómica, si uno ve cómo nos seguimos tomando a cachondeo el asunto del covid, si uno ve que la perspectiva en 25 casos por 100.000 habitantes, y que en muchas zonas de España pasamos de 400... pues qué quieres que te diga.

Sin duda, la buena noticia es que termina el año 2020 por fin. La noticia entre paréntesis es que hemos empezado el 2021 igual que acabamos el anterior. Y no tiene visos de que en breve vayan a cambiar las cosas.