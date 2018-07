Cinco deportes que hacer en cualquier lugar sin mojarse

El verano no es solo estar tirado en la toalla y descansar, también es una buena oportunidad para mejorar nuestro estilo de vida. Practicar deporte es una manera saludable de mantenernos en forma y este es el mejor momento para animarse a comenzar. Te contamos los 5 deportes que puedes hacer sea donde sea y sin necesidad de que haya mar o piscina cerca.

Patinar. Uno de los deportes más dinámicos y entretenidos de todos. Si te gusta sentirte libre este es tu deporte. No solo puedes recorrer la ciudad o el pueblo subidos a ellos, sino que también puedes aprender trucos y piruetas. “Yo creo que es de los deportes más divertidos que podemos hacer” nos cuenta David que acaba de subirse a sus patines en el Parque del Retiro.

Correr. Uno de los deportes más clásicos es sin duda salir a correr, también conocido como hacer running. No hace falta nada más que unas zapatillas cómodas y buena música que nos acompañe. Este deporte no tiene limites a la hora de practicarlo, puedes hacerlo por cualquier lugar, la playa, el campo, la ciudad... tu decides.

Ciclismo. ¿Te acuerdas de esa antigua bicicleta que tienes abandonada en el trastero? Ahora es el momento perfecto de quitarle las telarañas y volver a usarla. El ciclismo es uno de los deportes más completos y a su vez un medio de trasporte estupendo para esta época del año. Si no tienes bicicleta no te preocupes, ahora hay un montón de tiendas que las alquilan por tiempo y están por todas partes, ya no tienes escusa.

Yoga. Que no se sude al hacer yoga no significa que no estés haciendo ejercicio. Si eres una persona tranquila, que le gusta disfrutar de los pequeños placeres de la vida el yoga es tu rutina perfecta. En grupo o por tu cuenta, puedes hacerlo en la playa, en un parque o simplemente sin salir de tu casa. Esta disciplina de origen hindú te llenará de energía y te hará comenzar el día con más fuerza.

Bádminton. En esta lista no podían faltar los deportes de raqueta. Puede que a finales de verano no seas Rafa Nadal o Carolina Marín aún, pero por todo es empezar. Te proponemos probar el Bádminton, un deporte que que puedes practicar en una pista especial para ello o montártela tu mismo en un espacio al aire libre, hasta en el jardín de tu casa si te animas.

Practiques el deporte que practique no puedes pasar por alto las precauciones para realizarlos en verano. Evita las horas centrales del día, la temperatura es mayor y podrías marearte o sufrir un golpe de calor. Tampoco olvides hidratarte bien, beber mucha agua o bebidas isotónicas es fundamental para realizar ejercicio en verano.