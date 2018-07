Bruno Hortelano, en Tiempo de Juego: "Esta mañana podría haber bajado de 20 segundos pero estaba pensando en correr bien la final"

El atleta español Bruno Hortelano estuvo en el Tramo Final de Tiempo de Juego con Abert Díez tras conseguir la corona que le acredita como campeón de España de 200 metros lisos y un nuevo récord nacional del doble hectómetro con un marca de 20.04.

Para Hortelano tiene más importancia "conseguir la marca personal que el récord de España tras dos años que han sido muy duros". "Te preparas para estas cosas pero nunca sabes cuando van a salir y cuando esta mañana he visto el marcador me he llenado de emoción y me ha salido de dentro", confesó Hortelano.

El atleta español ha querido que estos Campeonatos de España sirvieran como un entrenamiento multicarrera de cara a los Campeonatos de Europa el próximo mes de agosto. "Esta temproada solo he hecho carreras puntuales, así que me ha venido bien correr dos veces en un día", apuntó Hortelano.

Regresar al 110 por cien después de dos años de sacrificio callado para recomponer los destrozos sufridos en un grave accidente sólo está al alcance de los elegidos, y Bruno Hortelano, con su nuevo récord nacional de 200 (20.04), ha ratificado que pertenece a esa estirpe.

En la final, seis horas después, después de una pequeña siesta, no pudo con su propia marca, aunque recuperó el título con su tercer mejor registro de siempre: 20.15, seguido del joven Paul Retamal (20.83) y Daniel Rodríguez (20.85)

Su mano derecha, definida como "catastrófica" en jerga médica por los destrozos que presentaba en huesos, músculos, ligamentos y tendones, había suscitado dudas acerca de sus opciones reales de volver a ser el velocista de rango mundial que era antes del 5 de septiembre de 2016 en que el coche que tripulaba se estrelló contra la mediana de la autopista A-6, cerca de Las Rozas (Madrid).

Para Bruno terminó mal el año en que se proclamó campeón de Europa de 200 y llegó a las semifinales olímpicas. Se salvó por milímetros de que una plancha de hierro le atravesara el cráneo, pero fue operado de urgencia en el hospital madrileño 12 de Octubre y escapó milagrosamente a la amputación.

Tres operaciones en dos años de paciente rehabilitación y una voluntad de hierro obraron el milagro. Este domingo por la mañana, cuando ni él mismo se lo esperaba, rebajó en 8 centésimas su récord de España corriendo en 20.04...¡en semifinales!