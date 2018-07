De nuevo las redes sociales e Internet son protagonistas, pero esta vez de un “bulo” del que todos los ciudadanos deben de tener mucho cuidado. Así lo ha anunciado la Policía a través de sus cuentas, con el fin de advertir a la sociedad. "Otro intento de estafa por email. Si sospechas sigue estos consejos: -No respondas, -no pinches ningún link, -no reenvíes, -denuncia”. Este ha sido el mensaje que recoge en tuit la Policía de Madrid.

El motivo no es otro que los correos masivos que se reciben en el ordenador y afectan a los mismos con un virus. Además, llegan a advertir a los usuarios de difundir un vídeo comprometido mientras éstos visitaban páginas de pornografía. Asimismo, aseguran haber obtenido todos los contactos de los usuarios y los amenazan con enviar dichos vídeos comprometidos si no se realiza un pago en bitcoins.

También se ha podido hacer eco del “bulo” La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) que ha asegurado que se trata de un intento de engaño y que el ordenador de quien lo recibe no está afectado en absoluto. De esta manera, se aconseja ignorarlo y por supuesto, no realizar ningún pago.