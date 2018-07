Madrid instalará una cabina en sus calles como homenaje a Antonio Mercero

Si tienes cierta edad, te bastan dos palabras para que te entre cierto miedo. 'La cabina'. Aquel mediometraje del inmenso Antonio Mercero, se estrenó en 1972, con José Luis López Vázquez como protagonista. Narra la historia de un hombre que se queda encerrado en una cabina. Esta historia caló muy hondo en la sociedad española.

"Puse un tuit de manera inocente, diciendo que sería bonito que se pusiera una cabina como homenaje, y al poco tiempo me di cuenta de toda la gente que me había retuiteado"

Antonio Mercero nos dejó el martes pasado y desde entonces muchas han sido las voces que piden colocar una cabina similar a la suya en las calles de Madrid. En 'La Tarde' hemos hablado con David Linares, impulsor de la campaña 'Una cabina para Mercero': "Me dio por ahí porque tengo una infancia televisiva muy cercana a todo lo que Mercero nos dio. Durante años, escuchaba la sintonía de la cabina y se me removía el cuerpo. Todo eso que aprendí de pequeño, me ha llevado a ser guionista".

Se me ocurrió la idea de hacerle un pequeño homenaje: "Puse un tuit de manera inocente, diciendo que sería bonito que se pusiera una cabina como homenaje, y al poco tiempo me di cuenta de toda la gente que me había retuiteado".

Por otra parte, hemos hablado con su hijo, Antonio Mercero, para ver qué opina su familia: "Es una idea preciosa, siempre tuvo mucha repercusión, nos ha parecido que no llegaría a buen puerto, pero nos pareció muy buena. La verdad que nos gusta mucho esto, es una forma de percibir el cariño que le tenía la gente, ya se vio desde el primer tuit de David, me empezaron a llegar de todas partes las propuestas".