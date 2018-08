Concentración contra la decisión de Educación de implantar la asignatura de Islam

Por primera vez, la Comunitat Valenciana impondrá la asignatura de Islam en algunos colegios, como es el caso del colegio Virgen de Gracia. La conselleria que dirige Vicent Marzà (de Compromís) tiene intención de implantar este proyecto piloto en tres colegios públicos de la comunidad autónoma. Una especie de prueba porque el Gobierno valenciano está haciendo pruebas para ver cómo funciona. El islam ya se imparte en ocho comunidades, y también se impartirá durante este año en otras tres. Los padres piden explicaciones pero nadie se las da.

" Nos enteramos por una nota de prensa de un periódico en el mes de julio"

Hablamos en 'La Tarde' con Amparo, madre de uno de los niños del colegio Virgen de Gracia, sobre la situación que están viviendo: "Estamos desbordados por la falta de información. Nos enteramos por una nota de prensa de un periódico en el mes de julio. Enseguida subimos al centro y pedimos información".

Se trata de un colegio público, la única escuela del municipio: "Pedimos algo normal, una información clara sobre el proyecto, si se han estudiado las repercusiones sociales y principalmente esa repercusión si se ha estudiado por dos temas: si la sociedad española se quiere convertir a una sociedad laica, y otra, una religión donde la mujer lucha por la igualdad, esa implantación no es coherente. Si queremos colegios laicos no entendemos otra religión más".

Los padres buscan una solución, que por el momento no encuentran: "El primer paso fue hablar en el colegio donde acatan la ley, luego hay un consejo en el pueblo, al día siguiente se nos informa, vinieron medios de comunicación que los invitaron a marcharse, y tampoco se contesto a nuestras preguntas. En la reunión nos dijeron que se lo habían impuesto. La única alternativa es según han publicado en Facebook parece ser que consellería ha hecha marcha atrás y en altura no se impartirá pero no es un comunicado oficial. Y la alternativa es que cada padre y adre haga lo que consideremos".