Un chiringuito de Castelldefels regala una cerveza a cambio de un vaso lleno de colillas

¡Ojo! a la iniciativa de este chiringuito de Castelldefels que está siendo todo un éxito. Sus propietarios han ideado un sistema para acabar con las colillas que la gente deja tiradas en la arena, y que son un molestia, ya que hay suficientes medios para evitarlo. Pues desde el local "Tibu Ron", municipio situado en Barcelona, ofrecen un vaso de cerveza por cada vaso lleno de colillas que les traen los clientes.

"Aportamos ese granito de arena para que la gente sea consciente de ello"

En 'La Tarde' hemos hablado con el socio propietario, Raúl Vidal, sobre esta mala costumbre de una parte de los fumadores que no usan ceniceros portátiles en las playas: "La verdad que no somos conscientes, y mira que el que fuma tiene medios para no dejarlas en la arena, pero es una costumbre que ya se ha cogido y no son conscientes del problema medioambiental".

Desde el primero momento sabían que de algún modo tenían que cambiar ese hábito: "Nosotros sabemos que hay un problema, que no es muy grave, pero sí que es una forma de concienciar sobre la campaña, de que las colillas hacen daño. Tardan más de 20 años en desaparecer. Con esto conseguimos dentro de la plataforma 'Cuidar personas y el planeta' el llegar a las personas para conseguir que recapaciten. Así logramos pensar lo del vaso de cerveza, y estamos teniendo mucho éxito. Aportamos ese granito de arena para que la gente sea consciente de ello".

Finalmente, su objetivo a parte de "limpiar" la playa de colillas, es concienciar a la población. "Nosotros predicamos con el ejemplo, así los que vienen por abajo vienen ya aprendidos. Por suerte aquí las playas están muy limpias pero hay que concienciar, seguir haciéndolo. Que es muy sencillo pedir un cenicero portátil, para no dejarlo en la arena".