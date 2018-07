El porqué de la foto de Churchill en la solapa de Torra: "Me dará fuerza"

En su chaqueta americana gris, junto a un pin con la señera catalana y el lazo amarillo reivindicando la libertad de los políticos presos encarcelados, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, portó en su solapa una fotografía del exprimer ministro británico Winston Churchill. ¿Por qué?

“Me dará fuerza. No surrender (no nos rendiremos)” dijo Torra, en referencia al famoso discurso que Churchill dio ante la Cámara de los Lores del Reino Unido el 4 de junio de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial.

El presidente del Govern catalán, en declaraciones al periódico digital elnacional.cat, explicó que esa imagen le fortalecerá y recordó que el expremier británico durante la Segunda Guerra Mundial imprimió "esperanza", algo que consideró que deben hacer hoy en día los políticos soberanistas catalanes, porque "tenemos la razón, nuestra causa es justa y ganaremos".

Torra también subrayó que vendrán "momentos para la libertad de Cataluña en los que necesitaremos sacrificios de todos y la cooperación y unidad de todos", porque "solo si lo hacemos juntos saldremos adelante y solo juntos somos más fuertes".

Aunque esa unidad que reclamó Torra no la secundó la Candidatura d’Unitat Popular, que en su cuenta de Twitter criticó que el presidente catalán llevara la imagen de Churchill en la chaqueta, algquien que "nunca ha sido un referente. Quien explota, oprime, y mata a otros pueblos, no puede convertirse en el imaginario de un pueblo que busca liberarse #antiracismo #antiimperialismo

Churchill mai ha sigut referent. Qui explota, oprimeix, i mata altres pobles, no pot esdevenir imaginari d'un poble que busca alliberar-se. #Antiracisme #Antimperialisme pic.twitter.com/o8zsQx1ODG

El presidente catalán le respondió a los anticapitalistas, también a través de esta red social: “Lamento no estar de acuerdo con vosotros, compañeros. La firmeza y la determinación de Churchill ante el fascismo, es la hora más oscura de la humanidad, luchando por la libertad y la democracia, será siempre para mi un referente”:

Lamento no estar d’acord amb vosaltres, companys. La fermesa i determinació de Churchill davant del feixisme, a l’hora més fosca de la humanitat, lluitant per la llibertat i la democràcia, serà sempre per mi un referent.