¿Se ha dividido el independentismo?

Este miércoles en 'La Linterna', nuestros confidenciales han analizado la división dentro del independentismo, las dudas ante la ausencia de candidato para administrador único de RTVE y la exhumación de Franco.

Rafael de Ribot ha comentado que “hoy han aflorado las tensiones que se venían explicando”. “La estrategia de Esquerra Republicana es que no haya más imputados y JxCat tienen un problema para mantener el relato vivo”. Dentro de JxCat “han tenido una divergencia muy importante”. Ha anotado que “han votado los dos representantes de la mesa de manera distinta. Han estado a punto de perder la votación porque hasta el último momento no ha habido una abstención. Lo cual ha provocado un empate a tres miembros”. Según el colaborador, esta abstención es “la que ha dejado las cosas en tabla y ha provocado la suspensión del pleno”. De Ribot ha sentenciado que “lo que no se puede hacer es no cumplir la resolución del juez, y para ello tienen de margen 30 días”.

Lo que se sabe es que “se han desatado las hostilidades de forma pública”. Ha recordado que “esta situación viene desde el 30 de enero cuando Torrent suspendió el pleno de investidura a Puigdemont, y cuando se negó a tramitar la reforma del reglamento, por tanto, es la tercera vez que se produce un encontronazo”.

Ha señalado los motivos: “seguro que la proximidad del congreso del PDeCat es importante, del mismo modo que la presentación de la asociación que impulsa el propio Puigdemont”. “La idea de que una parte del entorno del expresident y de JxCat cree que se han quedado sin relato. Esto invita a pensar en unas elecciones anticipadas antes de final de año”.

¿Quién va a ser el administrador único de RTVE?

Ángel Collado ha comentado que “ayer anunciaban que esta situación se estaba complicando y que igual se quedaban sin candidato y se ha confirmado. Podemos ha vetado el nombramiento, estaban negociando el control de los servicios informativos, cosa que no le hace ninguna gracia al Partido Socialista”. La conclusión que ha sacado Collado ha sido que “el gobierno no tiene candidato, el viernes lo tiene que proponer en el Consejo de Ministros y no tiene apoyos. Tiene que rehacer toda una mayoría para sacar ese nombramiento adelante y no tiene ni siquiera aspirante”.

¿Será exhumado el cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos?

Collado ha añadido que “hoy Pedro Sánchez se ha volcado nuevamente en sacar la momia de Franco del Valle de los Caídos, para distraer un poco al personal”. Fernando Jáuregui ha comentado que “sacar el cadáver de Franco es otro problema que se ha puesto sobre la mesa”. Ha insistido en la posibilidad de “dialogar sobre la idea de realizar un cementerio de Arlington a la española. Construir un cementerio de la reconciliación, pero eso exige que se negocie”. Ha aclarado que “exhumar a Franco es un golpe de efecto”, y ha confesado que está encantado de que el dictador “salga del Valle de los Caídos”, pero cree que “los líos jurídicos a lo mejor no compensan”. Ha comentado que no sabe a qué estrategia responde esto. Ha añadido que “si se sometiese a votación en la cámara probablemente saldría la exhumación”. La idea que ha compartido Jáuregui es “reconciliarse todos los españoles de una vez y por todas”, porque se está hablando de “un tema de hace setenta años”. Para concluir añade que estas reivindicaciones deberían estar amparadas por una ceremonia de reconciliación y agrega que “hay que traer el cadáver de Machado, de Azaña o de Giner de los Ríos”.