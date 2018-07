Conectarse a una red wifi pública... ¿Tan seguro como creemos?

Cuando nos vamos de vacaciones, entre las miles de fotos que subimos y las que comentamos, es muy complicado evitar que no se nos acaben los megas. ¿Cuál es la solución que buscamos? Conectarnos a una red wifi pública.

Lo hacemos todos. Queremos sentirnos conectados a toda costa, pero no somos conscientes de los peligros que envuelve esta habitual práctica. Según Ángela García, técnico de la Oficina de Seguridad del Internauta, podemos sufrir una infección de dispositivo, nos pueden robar los datos o, lo que se conoce como “man in the middle”, que consiste en que un intermediario nos intercepta las comunicaciones y puede acceder en cualquier momento a nuestras publicaciones en redes sociales, modificarlas, hacer una captura de pantalla y subir en nuestro nombre cualquier tipo de contenido.

¿Qué podemos hacer para evitarlo? Lo más importante es comprobar a qué redes nos conectamos, bloquear la conexión automática cuando estas son públicas o algo tan básico como tener un buen antivirus. Estos son algunos de los consejos que debemos seguir para evitarnos un disgusto durante nuestras vacaciones. Porque algunas veces lo barato sale caro y en este caso, no tener megas, también.