Los trabajadores de VTC: "Los taxistas quieren acabar con todo tipo de competencia"

Eduardo Martín Gómez, presidente de la patronal que aglutina a Uber y Cabify, ha denunciado las agresiones y amenazas con las que los taxistas amedrentan a los trabajadores de los VTC ( vehículos de alquiler con conductor). En una entrevista este lunes en 'Herrera en COPE', Eduardo considera que la postura de los taxistas "solo puede entenderse desde la defensa de un monopolio, utilizando un chantaje para secuestrar a los ciudadanos y a los turistas en verano. Quieren acabar con todo tipo de competencia. Recuerda a épocas pasadas", ha asegurado.

El presidente de la patronal ha recordado que el 60% del sector de los VTC son autónomos y pequeños empresarios "que operan legalmente y que tienen todo el derecho a ganarse la vida". "No es asumible que no podamos salir a trabajar por las amenazas que estamos sufriendo por parte de los taxistas. Hay muchos trabajadores que no salen hoy a la calle por miedo a ser agredidos", ha condenado.

Eduardo cree que "hay trabajadores de primera", que son los del taxi, y de segunda, "que somos nosotros". "Pero parece que al Gobierno no les interesamos y están dispuestos a ceder al chantaje de los taxistas", ha dicho. Sus reclamaciones pasan por que el Gobierno no ceda al "chantaje" de los taxistas, que quieren que no se aprueben nuevas licencias VTC y que sean los ayuntamientos de cada localidad los que decidan si pueden operar o no. "Piden que, mediante una licencia urbana, ellos puedan decidir dónde podemos trabajar o no", ha concluido.

Fomento ha adelantado al próximo miércoles la Conferencia Nacional del Transporte, que estaba prevista para septiembre, y propondrá transferir a las comunidades autónomas las competencias para otorgar nuevas licencias de alquiler de vehículos con conductor (VTC).