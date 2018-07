Ana War: "No creo que sea incompatible ser feminista y posar en bikini"

Después de salir de la Academia de Operación Triunfo, la suerte no ha dejado de sonreirle a Ana War, que hace solo un año estaba haciendo cola para el casting y ahora triunfa en todas las emisoras del país. Según ha señalado este lunes en 'Herrera en COPE', fue con 7 años, después de ver el musical de 'La Bella y la Bestia', cuando sintió de modo muy “animal” que quería ser artista: “Estar arriba” del escenario y “no abajo” con el público, ha dicho.

Desde entonces sus padres no han dejado de apoyarla. “Recuerdo que cuando estaba trabajando en Madrid, mi papá me llamaba y me decía: 'No te olvides de que esto no es con lo que has soñado toda la vida. No te acomodes y sigue buscando”, ha relatado.

Sobre el éxito de la canción “Ni la hora” que canta con Juan Magan, la canaria ha dicho que la clave se debe a apostar por letras donde “no se denigra a la mujer”. En este sentido, ha dicho que cantaría con Maluma siempre y cuando la canción no fuese machista.

Precisamente, preguntada por la polémica desatada debido a una fotografía que subió a su perfil de Instagram donde lucía con un bikini, Ana Guerra ha dicho que no está de acuerdo con las voces que la tachan de no defender los derechos de la mujer. "Hay gente que piensa que al ser yo feminista no es compatible. No estoy de acuerdo, pero el mundo es libre de opinar”, ha manifestado. No obstante, ha señalado que a los usuarios se le “están yendo de las manos” las críticas feroces que en ocasiones lanzan contra los artistas en redes sociales como Twitter.

“Que la felicidad sea capaz de superar al cansancio” es muy significativo, ha reflexionado Ana Guerra. Por eso, ha dicho que no sabe dónde estará en 10 años, “pero en el mundo de la música seguro”.