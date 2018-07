Tres días de luto oficial

Nos deja el Presidente Albor. Tenía 100 años. Nacía el 7 de septiembre de 1917 en la capital gallega, donde se le ha reconocido como hijo predilecto.

De la mano de Manuel Fraga encabezó las listas para las elecciones autonómicas de Galicia. En enero de 1982 tomaba posesión como primer presidente de la autonomía gallega. Galleguista moderado y vinculado a la democracia cristiana, además de un europeísta convencido.

Esta es la última entrevista que nos concedía en COPE Galicia, donde comparte sus opiniones y pensamientos con nosotros.

Galicia vive hoy su segundo día de luto oficial. Lo anunciaba ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que destacaba que Albor fue el máximo exponente del "sentidiño".

Hoy también Núñez Feijóo escribe una carta pública, titulada "Na Alborada de Galicia".

Destaca en esa misiva, el galleguismo integrador de Albor, un galleguismo que no excluía a nadie. Funcionó como pegamento europeo.

"Non é casual que un dos grandes representantes do galeguismo conciliador, sexa tamén un dos mellores estandartes do europeísmo fraterno. Con el, Galicia volve de novo a ter un protagonismo notable na andaina do Vello Continente. Os nosos dicionarios definen Albor como a primeira luz do día, cando sae o sol. Na súa alborada Galicia tivo un presidente que soubo escoitar aos rumorosos. Xa está na nosa paisaxe".

Distintas autoridades acuden esta mañana a la capital gallega, a despedir al presidente.

La misa funeral por el que fue el primer presidente de la Xunta de Galicia, tendrá lugar a las 11,15 horas, antes del entierro en el cementerio municipal de Santiago de Compostela.