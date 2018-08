El Betis baila a ritmo de 'Ya no quiero ná'

Lola Indigo, la banda liderada por la ex concursante de OT 2017 Mimi Doblas, ha creado una de las canciones del verano con su primer single, 'Ya no quiero ná'. Un tema totalmente adictivo que se ha viralizado en redes y que ha recibido muy buenas críticas tanto de fans como de sus ex profesores.

La difusión de la canción, entre los jóvenes y los no tan jóvenes, lo saben bien los futbolistas del Real Betis Balompié. El jugador Antonio Barragán colgó en Instagram este vídeo en el autobús oficial del equipo con más compañeros.

Hace unos días, la presentadora Cristina Pedroche quiso anunciar que se iba de vacaciones haciendo una de las cosas que más le gustan: bailando. Fue también a ritmo del éxito 'Ya no quiero ná' y con su marido Dabiz Muñoz como compañero de baile.

Y es que Mimi Doblas, además de haber pasado por la academia de Operación Triunfo (fue la primera expulsada), también formó parte del alumnado del programa 'Fama' y es de allí precisamente de donde salen el resto de sus compañeras en Lola Indigo.

De este modo, en el grupo están Mónica Peña y Claudia Riera (conocidas como las Clónicas en Fama de #0), Saydi Lubanzaido y Laura Ruiz, compañera de Mimi a su paso por Fama.

El tema está producido por Bruno Valverde, músico que ha trabajado para artistas como Ricky Martin, Natalia o Merche.