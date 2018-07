Cristiano Ronaldo, en su presentación: "Fue una decisión fácil fichar por la Juventus"

Cristiano Ronaldo fue presentado este lunes como nuevo jugador de la Juventus, después de pasar el pertinente reconocimiento médico, y en medio de una gran expectación mediática.

Ronaldo, en una comparecencia que duró apenas media hora, comenzó reconociendo lo fácil que fue tomar la decisión de fichar por el equipo juventino: "Fue fácil escoger a la Juventus porque es uno de los mejores equipos del mundo. Es un paso importante en mi carrera, es el mejor equipo de Italia".

Aseguró después que "no estoy triste por dejar el Real Madrid. Los jugadores de mi edad se van a jugar a China o a Catar. Para mí, es un reto seguir en la élite. El Calcio es una Liga muy dura, muy difícíl, pero me encantan los retos. Tengo confianza en mí. Estoy motivado por demostrar que soy un jugador 'top'. Me voy a preparar bien. Los números no engañan, tengo ambición".

Envió un mensaje a los madridistas: "He hecho una historia brillante en el Madrid, que me ha ayudado en todo, pero ahora estoy en una nueva etapa. No creo que haya madridistas llorando mi marcha. Agradezco a todos mis fans por ayudarme. Estoy como si empezara a jugar. No tengo que demostrar nada a nadie por mis números, pero sí tengo ambición. Después de hacer historia en el Real Madrid, quiero hacerla en la Juventus".

Enseguida salió el gran objetivo de la temporada, la Liga de Campeones: "Sé que la Champions es un trofeo que todos quieren ganar. Es una de las prioridades, todas las opciones son buenas. Vamos a ver cuáles podemos ganar. Tenemos que estar concentrados. Obviamente espero que pueda ayudar a ganar la Champions".

Reconoció que la de la Juventus, era la única oferta que tenía sobre la mesa, y que el día que ganó su última Champions con el Real Madrid, aseguró que "no tenía tomada ninguna decisión".

Preguntado por la posibilidad de ganar otro Balón de Oro, se preguntó "He ganado cinco, ¿por qué no iba a ganar otro en la Juve?".

Finalizó reconociendo que fichar por la Juventus "no ha sido dar un paso hacia atrás, sino adelante". Y recordó que "no me gusta compararme, el reto es ganar todos los partidos. Cada uno lucha por su equipo, y aquí va a ser igual".