Carlos Sainz: "Me lo he pasado muy bien en la Q3"

El español Carlos Sainz (Renault), que este domingo arrancará quinto en el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró este sábado en el Hungaroring que celebrará esta posición lograda en la lluviosa calificación, porque "era importante hacerlo bien en condiciones difíciles".

"Estoy muy contento, ahora a celebrarlo, porque era importante hacerlo así de bien en unas condiciones difíciles, en las que siempre es bueno brillar", comentó Sainz a las televisiones en el Hungaroring.

"Es uno de estas actuaciones que hay que hacer alguna vez durante el año y ya tocaba, he visto que tenía una oportunidad con la lluvia, aunque en realidad nunca he rodado este coche en la lluvia extrema. Y he decidido quedarme con esos neumáticos para adaptarme un poco; y cuando ha llegado el momento hacer una vuelta buena", explicó.

"Me he arriesgado, porque parecía que el intermedio podía funcionar, que el neumático de agua extrema se podía degradar porque había un sector bastante seco. Pero venía haciendo tan buena vuelta que decía, 'esa vuelta debe valer para poder estar quinto o sexto'; y, de repente, veo que me he puesto tercero y he pensado 'bueno, al menos no he hecho ninguna locura'", dijo.

"Después, ya no podía parar, he intentado enfriar el neumático, pero ya no había más. Es posible que con un neumático nuevo podía haber ido más rápido, a lo mejor, pero creo que la decisión esta bien tomada", afirmó.

"La vuelta ha sido sin errores, con bastante estabilidad en el coche. Hubo un momento que casi me paso de frenada, pero lo conseguí salvar, el coche se iba de atrás varias veces, pero acabé la vuelta sin problemas", comentó Carlos.

"En ese momento había ido más rápido que un Ferrari, un Mercedes, un Red Bull y eso quiere decir que coche hay. Y piloto, también", afirmó.

"Me lo pasé bien en la Q3 (la tercera ronda de la calificación), cuando tenía por la mano el coche, hasta ese momento es cuestión de sobrevivir y es muy estresante. En la Q3 es cuando me lo pasé bien y los tiempos han salido", afirmó Sainz, que demostró que no le afectan los rumores que sitúan al francés Esteban Ocon el año próximo en Renault.

"Lo primero que me viene a la cabeza es 'toma, ahí está el mensaje'. Es lo que me apetecía hacer. Pero fui con la cabeza tranquila, concentrado. Y lo he sacado", manifestó Carlos Sainz este sábado en Hungría.