Narciso Michavila: “Pedro Sánchez no se atreve a pisar la calle”

Para Narciso Michavila los datos que acabamos de conocer del CIS hay que “tomarlos con mucha más cautela que otras veces”, recordando que quien “está ahora mismo al frente del CIS - José Félix Tezanos- es alguien que por si algo se ha caracterizado es porque estando en la Ejecutiva del PSOE sus encuestas sistemáticamente daban 8 puntos a favor del PSOE a costa del resto. Es lo que denominamos el ‘efecto Tezanos’”.

Pasado dos meses desde que el PSOE está al frente del Gobierno y tras el balance de Pedro Sánchez este viernes, Michavila recuerda en 'Fin de Semana' el viaje del presidente en avión oficial y comenta que “Pedro Sánchez es el primer presidente que no se atreve a pisar la calle, cuando coge el avión para el FIB es porque no se atreve a coger el Ave. Esto es el ‘efecto Moncloa’ que más tarde o temprano les ha pasado a todos los presidentes, pero parece ser que a Sánchez le venía instalado ya de fábrica”.

Si hay algo claro respecto a los resultados del CIS es que “nos da mucha información, pero cómo está gestionando esa información el Gobierno nos permite dudar muchísimo de lo que pueda pasar en el barómetro de octubre”, añade Narciso.

Otro de los datos que arroja la encuesta, y que señala y presidente de GAD3 es que "la inmigración se está convirtiendo en uno de los problemas emergentes de la soeidad española".

También destaca Michavila que "el CIS no mide una luna de miel a favor de Pedro Sánchez, su aprobado no llega al 30%. Y no ha habido luna de miel porque no ha sido una llegada a la Moncloa vía urnas"