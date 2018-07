Normalidad y menos de 30 vuelos cancelados en España por la huelga de Ryanair

La primera de las dos jornadas de huelga convocadas por los tripulantes de cabina en Ryanair ha transcurrido sin incidencias reseñables en los aeropuertos españoles y ha obligado a cancelar menos de una treintena de vuelos programados por la aerolínea irlandesa hacia o desde España. Al paro de tripulantes convocado para hoy y mañana en España, Portugal y Bélgica se ha unido la huelga de 24 horas convocada por los sindicatos italianos de pilotos y tripulantes de cabina. Según la información proporcionada por Aena, la aerolínea tenía programadas 570 operaciones para hoy en España, dato que incluye todas las salidas y llegadas de un vuelo de esta compañía a un aeropuerto español. De ellas, hasta las 18.30 horas se habían operado 311 de las 340 programadas. Ello ha provocado que hasta esa hora la puntualidad de Ryanair haya sido del 77,2 % y el retraso medio de 14 minutos, frente a una puntualidad global en la red de un de un 82 % y un retraso medio de 11 minutos, según el Ministerio de Fomento.

Según los datos facilitados por el sindicato USO, uno de los convocantes junto a Sitcpla, los trabajadores han cumplido el cien por cien de los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Fomento para los vuelos con tripulación española y la huelga ha sido secundada por el 50 % de los trabajadores que no estaban afectados por esos servicios mínimos. El sindicato indica también que "buena parte" de los empleados que hoy han trabajado se han negado a realizar tareas que no se consideran dentro de un servicio mínimo, como la venta de productos a bordo que no fueran de primera necesidad, y destaca que la seguridad a bordo y la asistencia a los pasajeros ha estado atendida en todo momento. "Los vuelos que no han salido son única y exclusivamente responsabilidad de las cancelaciones previas de Ryanair", destaca USO.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado hoy que los vuelos y los servicios mínimos decretados están funcionando "bastante bien" y ha destacado que la mayoría de vuelos han salido producido y el tiempo de demora ha sido "insignificante". Por su parte, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha señalado que tanto al Gobierno como a ella les hubiera "encantado" que en la mediación que propició su departamento entre la dirección de Ryanair y los sindicatos de tripulantes de cabina hubiera habido un acuerdo que evitara la huelga de hoy. Durante la jornada ha habido además concentraciones de empleados de Ryanair en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Lanzarote, que han finalizado sin incidencia alguna. En Bélgica, la huelga ha contado con un seguimiento del 80 % de su personal en el Aeropuerto Nacional de Bruselas y del 60 % en el Aeropuerto de Charleroi (sur), afectando a alrededor de 13.000 pasajeros.

Un total de 18 vuelos de Ryanair programados para hoy en el Aeropuerto Nacional de Bruselas han sido cancelados, lo que ha afectado a 3.500 pasajeros, y en el Aeropuerto de Charleroi, la principal base operativa de Ryanair en Bélgica, la huelga ha afectado a 9.520 pasajeros y se ha saldado con la cancelación de 56 vuelos, el 50 % de los que estaban previstos para hoy. Al menos 15 vuelos de Ryanair con salida desde Portugal se han cancelado por la huelga de tripulantes lusos, según los sindicatos. En Italia, Ryanair canceló 165 vuelos por la huelga de los pilotos y los tripulantes de cabina del grupo, informó a Efe el Ente de Aviación Civil italiana (ENAC). La mayoría de cancelaciones se dieron en los aeropuertos de Pisa, Bérgamo y Bolonia.

Con este panorama, el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Luca Visentini, ha anunciado que ofrecerá protección legal a los trabajadores de Ryanair afectados por la huelga y reclamará la intervención de la Comisión Europea para defender sus derechos laborales. También a Europa han reclamado los sindicatos españoles de tripulantes de cabina USO y Sitcpla, que han hecho una "llamada de socorro" a Bruselas y a la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, para que tomen medidas contra la aerolínea y han insistido en que ampliarán su denuncia por coacciones y en que no descartan otros paros. En Irlanda, Ryanair ha anunciado hoy sus planes para reducir un 20 % su flota en el país a partir de octubre con la posible supresión de más de 300 puestos de trabajo. Nada más conocerse el anuncio, los pilotos contratados directamente por Ryanair en Irlanda, en torno a un centenar, han anunciado que harán una nueva huelga de 24 horas el próximo 3 de agosto, la cuarta que convocan en este país desde el pasado 12 de julio.