Demi Lovato es dada de alta y trasladada a un centro de rehabilitación

La artista Demi Lovato era hospitalizada el pasado 24 de julio en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles tras sufrir una sobredosis . Esto ocurría en la casa de la cantante tras la fiesta de cumpleaños de uno de sus amigos. Una de las personas que trabajan allí encontró a Lovato inconsciente y llamó de inmediato a emergencias, quienes la trasladaron de urgencia.

Su estancia en el centro clínico se ha visto complicada en varias ocasiones al tener fiebres altas, náuseas y vómitos. En este periodo la ex-estrella Disney ha reflexionado sobre lo ocurrido y ha aceptado entrar en rehabilitación para recuperarse de nuevo de sus adicciones. Por desgracia, la interprete de “Cool for the summer” ya sabe lo que es estar en un centro de estas características, en 2012 estuvo internada por sus problemas con el alcohol y las drogas, además de los desordenes alimenticios que presentaba y problemas de salud mental como la bipolaridad.

Por el momento se desconoce cual será el lugar donde Demi se recupere de sus adicciones, pero la estadounidense ya ha salido del hospital donde estaba ingresada y ha tomado un avión privado con destino directo a la clínica rehabilitadora. En ella permanecerá un tiempo ilimitado hasta su conseguir su total recuperación.

Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 5 de Ago de 2018 a las 1:53 PDT

Antes de desconectar del mundo y centrarse en su recuperación Lovato ha querido dirigirse a sus fans y sus seres queridos en una emotiva carta. “He aprendido que esta enfermedad no es algo que desaparezca con el tiempo. Es algo que debo seguir intentado superar y no lo he hecho todavía” publicaba el domingo en su cuenta oficial de Instagram junto a otro mensaje de esperanza: “Ahora necesito tiempo para curarme y centrarme en estar sobria. Nunca olvidaré el amor que me habéis mostrado y espero ansiosa el día en el que pueda decir que ya he cruzado al otro lado”

La carta finalizaba con un mensaje de esperanza y fuerza “seguiré luchando”. Demi siempre ha transmitido este concepto a sus fans a través de sus canciones y sus actos, ahora lo hace con su propia vida.