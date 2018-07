Se hace viral un video con un protagonista inesperado

El doctor y experto en política Jerzy Targalski estaba dando una entrevista en directo para una televisión holandesa, desde su casa cuando ocurrió algo inesperado.

Su gato apareció en escena y ni corto ni perezoso se subió a los hombros de su dueño que siguió dando la entrevista como si no ocurriese nada. Todo esto, ante la antena mirada de millones de espectadores. Esta escena de lo más tronchante y surrealista, llama la atención a los que han visto el vídeo por la imperturbable cara del doctor Jerzy Targalski, que continuaba como si nada con su discurso, retirando la cola del felino de su cara cuando le tapaba la vista.

Un periodista de la cadena ha colgado parte de la entrevista en su cuenta oficial de Twitter, en la que alude también a la tranquilidad del doctor cuando su gato se sube a sus hombros.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened������‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H