La defensa de Puigdemont recurrirá al Tribunal Constitucional alemán para evitar su extradición a España

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont recurrirá hasta el Tribunal Constitucional alemán para evitar su extradición a España, ya que entiende que supondría un "ridículo internacional" que se juzgara al líder del "procés" por malversación en una causa con otros procesados por rebelión.

En una entrevista en TV3, Cuevillas ha anunciado que agotarán la vía interna ante la justicia alemana para poder llegar hasta el Tribunal Constitucional germano con el fin de que revoque la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein de extraditar a España a Puigdemont por un delito de malversación de fondos, pero no por rebelión. "Malversación no ha habido", ha asegurado Cuevillas, que ha subrayado que la "batalla intensa" que librarán en el Constitucional alemán será para demostrar que en España no se dan las garantías para un "juicio justo" a Puigdemont.

En este sentido, ha advertido de que sería un "ridículo internacional" que se juzgara a Puigdemont únicamente por un delito de malversación en una causa en la que los consellers de su Govern han sido procesados por un delito de rebelión. "Sería absurdo mantener estas gravísimas imputaciones respecto a los consellers (por rebelión) y no tener al 'president' con la misma imputación", ha sostenido.

Cuevillas ha indicado que está "muy satisfecho" ante la decisión de la justicia alemana de excluir el delito de rebelión, ya que cree que "cualquier observador imparcial" puede ver que no hubo violencia en el proceso independentistas catalán. Una vez descartado el delito más grave, la defensa de Puigdemont recurrirá contra la decisión de extraditar a España al expresidente catalán por un delito de malversación, ya que entiende que existen "contradicciones" en el proceso para su entrega a España, según Cuevillas.