La curiosa forma de vender cupones de la ONCE que está triunfando en redes sociales

Los vendedores de hoy en día deben reinventarse de forma continua para conseguir atraer al público, sobre todo cuando no tienes un punto de venta fija y debes ir de calle en calle buscando a los posibles compradores.

Ese es el caso de “Nero”, un vendedor de la ONCE que se ha convertido en viral en las redes sociales con su forma peculiar de vender sus cupones. En el vídeo se ve como de una forma ingeniosa intenta llamar la atención de unos chicos sentados en la terraza de un bar para que le compren un cupón.

Un cupón no te lo vende cualquiera... pic.twitter.com/QZa0KCErOW — ����️eter GM�� (@pedrorbb1907) 13 de julio de 2018

A simple vista, parece que “Nero” es un camarero normal y corriente, vestido de negro total, nadie sospecha que se trata de un vendedor de cupones. A la altura de la mesa, se presenta con total cordialidad y pregunta como llevan la jornada y de repente, con una corografía más típica de un showman comienza su forma peculiar de vender.

Durante su discurso, pregunta a los clientes, ¿No sabes quién soy yo?, insistiendo el vendedor suelta su frase característica, “Soy Nero….El Cupo-Nero”. Esta frase sorprende a los clientes que no pueden esconder su asombro. A partir de aquí comienza con las maniobras para ofrecer los cupones y también el aparato digital con el que ofrece también participaciones, “Si no le enseñan el aparato de la ONCE, cuidadito, que no es cuponero de la ONCE”, señala “Nero”.

El video ha alcanzado, durante el pasado fin de semana, más de 118 mil reproducciones en twitter, 3.600 retweets y más de 5.400 me gustas.