'La voz que aún resuena': El bello homenaje a uno de los artífices de COPE, el Padre Gago

En el salón de actos del que dispone el Grupo COPE no cabía ni un alfiler aquella mañana del 26 de febrero. Ni familiares, ni amigos, ni compañeros del Padre José Luis Gagoquerían perderse la presentación de su biografía 'La voz que aún resuena', en la que según uno de los autores de la obra, Salustiano Mateos Gómara, se ofrecen “pinceladas de su faceta religiosa-sacerdotal, biografía y de su labor en COPE. Alguien podría hacer una biografía científica más profunda y con más fuentes en el futuro”.

Y es que efectivamente, el padre de la orden dominica fue uno de los impulsores de esta casa junto a Don Bernardo Herráez. Sin ellos no se explica la COPE actual. El Padre Gago, desde la dirección general de la emisora entre 1981 y 1983, no desaprovechó el tiempo, ya que logró seducir y atraer a las principales estrellas de la radio del momento, como a Luis del Olmo y Encarna Sánchez.

Pero no es su faceta laboral lo que más se destacó en la presentación de esta obra editada por EDIBESA y escrita por los dominicos José Antonio Solórzano Pérez, que no pudo asistir al acto, y al ya mencionado Salustiano Mateos Gómara.

El presidente de la 'Asociación Padre Gago', Rafael Ortega, que en noviembre de 2019 emprendió una serie de acciones que podrían terminar con un posible proceso de beatificación del sacerdote y periodista, remarcó la importancia del dominico: “Nos enseñó a hacer radio y una manera de ser, de caminar por la vida, con delicadeza, sensibilidad pero con una firme convicción de sus principios. Es un apóstol de las ondas. Fue un amigo, un padre que siempre nos acogía ante un problema personal”, afirmó.

Uno de los autores de la biografía, Salustiano Mateos, recordó que fue el sobrino del Padre Gago quien dio el paso para la elaboración de una biografía sobre su figura. Fue en un bar de Valladolid. Ya en Madrid, Salustiano y José Antonio Solórzano contactaron con la periodista de COPE, Elsa González y Santiago Chivite, quienes aportaron la vida del sacerdote en la emisora: “Cuando marcamos la hoja de ruta, José Antonio y yo nos distribuimos la tarea. A comienzos de febrero el libro ya estaba casi terminado”.

Para Salustiano, el Padre Gago fue un hombre de gran bondad: “Sus escritos son profundos escuetos en la que hemos descubierto la gran persona que se escondía detrás de esas reflexiones. Un dominico de los pies a la cabeza que vadeó los temporales que le tocó vivir en momentos complicados”, subrayó.

Por su parte el por entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, fue el encargado del prólogo de 'La voz que aún resuena'. Durante su intervención, instó a los asistentes a cultivar la memoria para ayudarnos a caminar mejor en el futuro: “En el caso del Padre Gago, la memoria tiene ciertamente incorporada una gratitud profunda”.

El Arzobispo de Valladolid confesó lo que más impresionó del sacerdote dominico y gestor de COPE, especialmente en sus últimos años de vida: “Me impresionó su bonhomía, porque era buena persona. No era vulgar, sino distinguido. Tenía una forma de estar y de comportarse ejemplar. Por otro lado, me llamó la atención el sufrimiento que padecía. Sufrió mucho en su enfermedad. El contacto con el Padre Gago me ayudó mucho, yo creo que sería bueno recogerla siempre”.