Casado gana y rearma ideológicamente al PP

"El PP ha vuelto.” Con estas palabras, muy abiertas a la interpretación, comenzó Pablo Casado su discurso tras ser elegido presidente de la formación. Y es que si algo ha tratado el sucesor de Rajoy en estos nueve meses, es recuperar las esencias y los valores del PP, que según los críticos de Rajoy estaban guardados en el fondo del armario en aras del pragmatismo político. Así las cosas, la lucha contra el independentismo, la educación, la familia o la vida han vuelto a ser protagonistas en la agenda de los populares. “La batalla de las ideas” se llama.

Casado nunca ocultó que se consideraba representante del “aznarismo ideológico”. Y ante la llamada al ex presidente, Aznar no ha dudado en responder y volver a la palestra para alabar la gestión de Casado, que lleva implícita una enmienda a la gestión de su antecesor, con quien las relaciones se habían enfriado desde el Congreso de Valencia del año 2008. Pablo Casado tiene claro que para evitar la fuga de votantes a otras opciones dentro de la derecha (Vox y Ciudadanos), los populares deben volver a sus esencias.

De ahí algunos discursos que apelan al orgullo de ser del PP, y de paso levantar el ánimo de la tropa: “A mí nadie me habla de una derechita cobarde porque no me sostienen la mirada”, afirmaba un desafiante Aznar a Vox. La etapa de Rajoy queda así enterrada.