Euromillones: resultados del 15 de agosto de 2023

El Euromillón es uno de los sorteos más esperados desde que se inauguró hace 17 años, por ser una de las loterías que más dinero puede repartir.

Os dejamos el resultado de Euromillones con los números premiados en el sorteo de Euromillones del miércoles 15 de agosto del 2023.

En el sorteo de Euromillones del 15 de agosto de 2023, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

03 – 05 – 09 – 32 – 43 Estrellas: 06 – 10

Millón: SHP28427

Euromillones es uno de los elementos de integración de algunos de los países de mayor peso en la Unión Europea y ejemplo de cohesión tras la unión monetaria en 2002. El primer sorteo tuvo lugar el viernes 13 de febrero de 2004 en París. España, Francia y el Reino Unido fueron los primeros que tomaron parte, pero los operadores de juego de Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se unieron posteriormente, el 8 de octubre de 2004.

El sorteo se celebra dos veces por semana, los martes y viernes, y tradicionalmente tiene lugar en París. Su procedimiento es muy sencillo: durante el mismo se extraen al azar cinco números y dos estrellas de la suerte de dos máquinas con bombos que contienen bolas numeradas. La máquina que contiene los 50 números se llama Stresa, y la otra, que contiene las 12 estrellas, es Paquerette. El apostante tiene que elegir entre cinco de esos 50 números y dos de las doce del segundo bombo. Si acierta todos los números extraídos se lleva el premio acumulado.

Por supuesto, hay opción de ganar otros premios menores, pero también jugosos. El premio de menor cuantía será el de dos números, considerado como la 13ª categoría. Si nadie gana el bote, se acumula para el sorteo siguiente. Sin embargo, si el bote alcanza los 210.000.000 ?, el máximo estipulado, dicho importe será el bote durante un máximo de cuatro sorteos sucesivos en los que se ofrece el límite máximo o tope. Si en el quinto sorteo no hubiera acertantes de la primera categoría, entonces el importe total destinado a premios de la primera categoría para ese sorteo incrementará el fondo para premios de la categoría inmediatamente inferior en la que hubiera al menos un acertante en dicho sorteo.

¿QUé PROBABILIDAD HAY DE QUE ME TOQUE EL EUROMILLONES?

El sorteo de Euromillones es uno de los que más dinero reparte en el mundo, pero también es uno de los más difíciles de lograr. En cada sorteo existen 139.838.160 combinaciones posibles y solo una ganadora. Este número se obtiene del producto del número posible de combinaciones dentro del conjunto de 50 números tomados de cinco en cinco, que da 2.118.760, y el número posible de combinaciones dentro del conjunto de 12 números tomados de dos en dos, que da 66. Es decir, nuestra oportunidad de ganar el bote del Euromillones es una entre casi 140 millones. Sin embargo, para obtener algún premio la probabilidad se reduce a una entre trece. El dinero destinado para premios es el 50% de todo lo recaudado.

¿EXISTEN LAS 'APUESTAS MúLTIPLES' EN EL EUROMILLONES?

Al igual que en otros sorteos, en el Euromillones también se permiten las apuestas múltiples. De tal manera que el apostante tiene más opciones de llevarse el bote o de ganar alguno de los jugosos premios que se reparten. Esp sí, hay condiciones elegidas personalmente. Por ejemplo: que no haya dos números en la misma decena, que haya al menos uno o dos números pares o impares, que los números no estén en la misma "fila", etcétera... Esto reduce el coste de las apuestas, pero en consecuencia también disminuyen los premios recibidos, pues no están garantizados matemáticamente sino que depende de que los números ganadores coincidan o no con el método de "reducción" elegido por cada persona.

EL MAYOR BOTE DE LA HISTORIA SE FUE A SUIZA

El máximo bote de la historia del Euromillones, de 210 millones de euros, fue ganado por un apostante de Suiza en 2021. Gracias a esta impresionante suma, el ganador de dicha combinación dispone de muchos millones de euros más a su nombre que las ganancias de Federer (87,4 millones de euros), Cristiano Ronaldo (86,5) y Messi (85,7 millones) según la lista de ricos de Forbes.

190 MILLONES, EL MAYOR PREMIO EN ESPAñA

El sorteo del Euromillones también ha dejado importantes sumas de dinero en nuestro país. El 6 de octubre de 2017, un acertante logró llevarse 190 millones de euros. El boleto ganador fue sellado en la Administración de Loterías número 54 de Las Palmas, situada en el Centro Comercial El Mirador, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.

CURIOSIDADES DEL EUROMILLONES

Francia es el país con más ganadores de este juego, seguido Reino Unido y de España. Uno de los casos más curiosos de los ganadores de EuroMillones es el de un hombre anónimo que tardó varios días en cobrar un premio de más de 72 millones de euros. Seguidamente decidió donar 50 millones de euros a una ONG, la mayor cantidad destinada a bienes sociales

En España, la edad mínima para jugar son los 18 años. Sin embargo, en otros países como Reino Unido sí admiten jugadores menores. Por último, cabe destacar que el precio de la apuesta simple en casi todos los países es de 2,5 euros, salvo en Reino Unido, donde se ha fijado en 2,5 libras, y en Suiza, que cuesta 3,5 francos suizos.

Nota: RADIO POPULAR S.A. no se hace responsable de errores u omisiones relativos a los premios publicados y/o los resultados de los sorteos que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).