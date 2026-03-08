Rescatan en helicóptero a un senderista herido en la Sierra de las Moreras de Mazarrón

Un senderista de 32 años ha sido rescatado esta mañana tras sufrir un accidente en la Sierra de las Moreras, en el término municipal de Mazarrón. El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió el aviso sobre las 11:31 horas, alertando de que un hombre había sufrido una caída y presentaba lesiones en el tobillo y el hombro en una zona de difícil acceso.

Un amplio dispositivo de emergencias

Tras la llamada de alerta, se ha activado un dispositivo que ha incluido a Protección Civil y Policía Local de Mazarrón, así como a la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Miembros de Protección Civil han confirmado que la ubicación del herido, facilitada por coordenadas, se encontraba en una zona escarpada e inaccesible para vehículos, lo que ha hecho necesaria la intervención de medios aéreos.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 se ha ordenado la salida inmediata del helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con el Grupo de Rescate Aéreo de Especialistas del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS). Mientras tanto, la Policía Local de Mazarrón ha asegurado el recinto ferial como el punto más seguro para realizar la transferencia del senderista a los servicios sanitarios.

Traslado al hospital

Una Unidad Móvil de Emergencia (UME) del 061 y una ambulancia de Cruz Roja de Mazarrón han esperado en el lugar coordinado. Una vez rescatado y dejado en tierra, los sanitarios de la UME han atendido y estabilizado al herido, que finalmente ha sido trasladado por la ambulancia de Cruz Roja al Hospital Rafael Méndez de Lorca con diversos politraumatismos.