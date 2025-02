El primer centro cognitivo de España sobre Defensa estará en Murcia

El presidente de la Región de Murcia ha estado hoy en los micrófonos de COPE:

“Se va a implantar en la Región de Murcia el primer centro de innovación de España especializado en la tecnología del espacio cognitivo, la manipulación de la información, operaciones para cambiar creencias, ideologías. La OTAN está muy centrada en esto. En el Parque científico lo vamos a implantar, el primero de toda España. Nos hemos adelantado viendo el panorama actual, dando una ventaja competitiva a la Región y a las empresas”.

“Es necesario que Europa tenga una estrategia de defensa fuerte. En la Región de Murcia impulsamos hace dos años CAETRA, un programa al que ya se han adherido 120 empresas y ha permitido crear 1.500 puestos de trabajo”.

“Esta semana yo mismo presento en Bruselas el dictamen de la estrategia de defensa de la Unión Europea. Las regiones son fundamentales, ya que pueden crear sinergias con las startups, con las pymes… Vamos a crear tecnologías duales para que los avances en la industria militar también puedan ser aplicados en el ámbito civil”

“Se mantiene el conflicto en Ucrania y en Oriente Medio, pero nos estamos dando cuenta de que la UE tiene que ser soberana en su estrategia militar y de Defensa. Desde julio llevamos trabajando en ello y ahora lo presento en el Comité de las Regiones. Necesitamos ser autosuficientes en materia de defensa y las regiones jugamos un papel muy importante en inversiones y creación de puestos de trabajo”.

“Una de las aplicaciones de uso militar se ha utilizado en la DANA para la valoración de los daños de las edificaciones y poder llevar a cabo su reconstrucción”.

Nuevo tramo del IRPF para frenar el efecto Sánchez

""Tratamos de ayudar a quienes Sánchez quiere perjudicar a raíz de una mentira. No solo es el gobierno de las subidas de impuestos con 96 en los últimos años, ahora se lo pone a los que cobran el salario mínimo. Aquí vamos a tratar de compensar esa medida antisocial poniendo un tramo reducido para ayudar a los 16.000 perceptores del salario mínimo.

"Será aplicable en la declaración del próximo año. Desde el último Consejo de Ministros, en estos días el Gobierno de la Región y hacienda ha trabajado en una medida que somos los primeros en aplicar. Detrás vendrán otras con toda seguridad"

aranceles

“”Estamos preocupados porque somos una región exportadora, con más del 40 por ciento de nuestro PIB que proviene de nuestras exportaciones. Hay que ser contundentes y defender los intereses de la región y miles de puestos de trabajo, pero no se puede supeditar las relaciones con EE. UU. a los intereses partidistas, como está haciendo Pedro Sánchez".

“Nuestro tejido productivo es muy diverso que ya es valiente a la hora de salir a los mercados, pero siempre va a tener el apoyo del Gobierno regional para salir a buscar nuevos mercados como el continente asiático, Sudamérica. Etc..”

presupuestos

“Tenemos unos presupuestos similares a los del año pasado con VOX, se aumenta la inversión en Sanidad, Educación y Política Social y por eso objetivamente no entendemos por qué no se aprueba. Estamos hablando y dialogando para que haya presupuestos lo antes posible. Hay diálogo y siempre lo ha habido, con todos, no solo con VOX. El PSOE debe demostrar que su oferta es cierta porque los hechos dicen otra cosa”.

Pedro Sánchez

“”Solo viene cuando para mitines electorales. Si quieren demostrar su compromiso, se debe comprometer a retirar el cambio de las reglas de explotación del trasvase tajo segura, previsiblemente en el mes de marzo en el Consejo Nacional del Agua.. El PSOE dice unas cosas para captar la atención, pero luego hacen cosas muy diferentes. Sánchez no va a decir en dos semanas que va a retirar el cambio de reglas de explotación. Tampoco va a hablar de financiación ni va a decir que la Región es la peor financiada“”

feijoo

"Ha venido en más de 10 ocasiones a tomar nota de lo que le exije la sociedad de la Región. Hablará mañana de la amenaza de recorte al trasvase, de las cláusulas espejo, de la excesiva burocracia,..... Se comprometerá con ellos para cuando sea presidente de todos los españoles".

5 AÑOS DE PANDEMIA

"Tengo recuerdos difíciles por la gente que lo pasó mal y las personas que fallecieron. Fuimos los primeros en tomar decisiones y conseguimos ser la comunidad con menos contagios y menos fallecidos. Ha quedado lo importante que fue poner en valor la ciencia y la investigación y cómo nos unimos en los momentos difíciles. Somos capaces de superar cualquier obstáculo si estamos unidos".