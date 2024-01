La increíble historia de Laureano Ruiz, piloto de aviones en Murcia, a sus 99 años

La adrenalina, la libertad, el amor a un riesgo controlado... Son muchos los motivos para iniciarse en el mundo de la aviación, además de los motivos puramente profesionales. Puede parecer una actividad para jóvenes, pero no es así y hay un ejemplo claro. Laureano Ruiz, nacido en Santander en 1924, no solo ha volado mucho, sino que nos asegura que está bien de salud "para los años que tengo" y que cumplir 100 años el próximo mes de junio no le va a impedir seguir surcando los cielos an avión.

Su historia es curiosa. Nos recuerda que empezó a volar en el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Fué entonces cuando se enteró que había un curso gratuito, se apuntó y hasta el día de hoy. Luego narra que se hizo piloto civil para después montar una fábrica de aviones, quedándose ahí ya como probador de las aeronaves. Más tarde vendió tres aviones a Murcia y se trasladó a la zona para ponerlos en marcha.

En Murcia conoció a su otro amor

Fue precisamente en Murcia donde conoció su otro amor, su novia. Se casaron, pero nunca compartieron la afición. Reconoce que a ella "nunca le gustó volar; tan sólo subió una vez, porque bautizamos a nuestro hijo en la iglesia y también en el aire". Hasta ese punto llega su pasión por el aire.

Laureano reconoce que siempre le gustó hacer acrobacias y caídas en picado, pero a renglón seguido recuerda que "no siempre se pueden hacer porque eso depende del tipo de avión". A fecha de hoy, Laureano sigue volando "aunque no como antes. Ahora ya me cuesta subir y bajar del avión por la edad. Eso sí, admite, una vez dentro ya estoy muy bien porque volar es sensacional; si coges un día bueno y altura, las vistas son maravillosas.

Asegura este piloto casi centenario que de Santander, su ciudad natal, tiene muy buenos recuerdos porque es un lugar muy bonito. Dice que Murcia también, pero que son dos ciudades diferentes.

En estos momentos Laureano Ruiz acumula 23.000 horas de vuelo en más de 60 aviones diferentes. Vive con su hijo Luis en el centro de Murcia. La última vez que se subió a un aeroplano fue el pasado verano cuando renovó su licencia.Tiene planes de volver a subirse de nuevo en un futuro cercano para seguir disfrutando de su pasión.