Nace en Murcia el movimiento sin pantallas. Ha empezado con un grupo de familias que se han puesto en contacto por WhatsApp por la preocupación que tienen por el uso de dispositivos electrónicos en el colegio de forma didáctica. En pocos días ese grupo de WhatsApp ha superado el millar de participantes.

Alertan de los supuestos riesgos del uso precoz de la tecnología digital. Consideran que en primaria es demasiado pronto para que los niños utilicen en las aulas dispositivos electrónicos. Hoy en COPE hemos hablado con una de las promotoras del movimiento.

Se llama María Cerdán, es madre de cuatro hijos, y neuróloga en el hospital Santa Lucía de Cartagena. Asegura que no son negacionistas de la tecnología, pero que hay que proteger a un cerebro inmaduro que no está preparado para una determinada actividad. Este movimiento considera positiva la recomendación del comité de expertos de que no se utilicen los dispositivos digitales antes de quinto de primaria. Sin embargo, no entienden por qué han elegido esa edad.

Hoy el movimiento sin pantallas ha solicitado a la consejería una reunión. Quieren sobre todo que en ese grupo de expertos se incluya a un psicólogo y a un pediatra. Este movimiento solicita a la consejería de Educación, que antes de que se tomen decisiones, se conozcan antes los riesgos a los que se puede exponer a los niños en el uso de estos dispositivos digitales.