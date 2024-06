La Región de Murcia se tiene que fijar en Madrid para que la Industria llegue al 12% del PIB

José María Albarracín dejará de ser presidente de la patronal murciana CROEM durante la 46 Asamblea General que se celebrará el próximo jueves 20 de junio. Será sustituido por el único candidato que ha reunido los avales necesarios, el actual presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad. Hoy ha estado en COPE haciendo un repaso a sus 10 años al frente de CROEM y valorando los principales retos de presente y de futuro que tiene la Región de Murcia en general y el tejido empresarial en particular.

Objetivos cumplidos

"Cogí una patronal débil, económicamente y desunida. Hoy CROEM es sana e independiente. La pandemia ha marcado mucho, nunca lo olvidaré. Los empresarios y autónomos no podían seguir con su actividad, no fluía el crédito y se hacía durísimo ver aquello. Espero que hayamos aprendido mucho y que no se vuelva a repetir. Hoy día el tejido empresarial de la Región de Murcia es muy fuerte".

López Miras, un aliado

"La llegada de Fernando López Miras al Gobierno generó una expectativa. Con el paso del tiempo ha alcanzado una cota de representación de la Región muy importante. Está haciendo una labor razonable, aunque con temas pendientes. Tenía recelo cuando llegó, pero pronto recondujimos y él supo que la economía real de la Región es la que genera empleo. Hemos sacado temas muy relevantes".

Crecimiento de la Región

"Hemos ganado peso porque también se ha ganado músculo empresarial. Hemos ganado aportación al PIB aunque estemos en el 3 por ciento. El AVE y el aeropuerto hará que la Región siga creciendo. La alta velocidad será capital para el desarrollo turístico. Pero es totalmente necesario el desarrollo industrial. Hemos dejado diseñado un Plan industrial en el que ya se está trabajando. Pero nos tenemos que fijar en Madrid para llegar al 10 o un 12 por ciento del PIB".

Con Madrid, diálogo, y no confrontación

"López Miras me consta que sabe que lo que interesa a la Región es sacar los proyectos adelante y él está tratando de establecer las conexiones necesarias. Otra cosa es que el presidente o los ministros no nos reciban y solo quieran tratar con algunas comunidades. Hay que mirar a los intereses de España, pero sin permitir que se ningunee a la Región".

Negociación colectiva

"Han quedado convenios pendientes como el sector agropecuario o el transporte. Espero que se firmen lo antes posible. En términos salariales estamos a la cabeza del país y se ha recuperado poder adquisitivo. Ahora hay que ser más moderado y hablar más de productividad y de absentismo, que son dos losas que tenemos encima".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado