Los padres de Murcia sobre las pantallas en las aulas: "Cuanto antes las retiren, mejor"

La mayor parte de los padres consultados por COPE se muestran totalmente favorables a la medida anunciada por el presidente de la Comunidad de Murcia consistente en retirar los medios digitales en clase a los escolares hasta 5º de Primaria; una medida que será recomendación durante el próximo curso pero ya obligatoria para el curso escolar 2025/2026. De momento esta supresión de pantallas se aplicaría para las materias de lectura, escritura y matemáticas.

“La tecnología nos invade”

Los padres se pronuncian con claridad:

“Es una medida excepcional. Soy antipantallas y me parece estupendo. La tecnología excesiva nos invade y no se ejercitan la iniciativa y la imaginación. Los niños primero tienen que desarrollar otras habilidades y solo piensan en las pantallas para jugar. Me parece formidable. Cuanto antes se aplique el cambio, mejor. Además, para problemas de vista seguro que utilizar tanto los dispositivos digitales tiene contra indicaciones. No creo que sea nada positivo. Para los chicos de instituto sí puede resultar necesario. Todo en su justa medida".