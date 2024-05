"Los abogados de Murcia también deben pensar en la huelga para solucionar sus problemas"

“Me presento a estas elecciones porque me ha pasado como cuando uno ve un accidente y baja a ayudar. Eso me ha pasado con el colectivo de mis compañeros. Hay una situación alarmante desde el punto de vista de la reducción de ingresos; los jubilados cobran unos 400 euros que además no se revalorizan y se pagan en 12 mensualidades, no en 14. Los ingresos del turno de oficio tienen unos salarios y condiciones mezquinas y dificilísimas. El resto de la profesión ha visto reducidos sus ingresos también por el tema legal de las costas, que han pasado de ser un sistema regulado a algo anárquico donde cada juzgado o letrado de la administración decide arbitrariamente lo que quiere. Esto ha menguado el medio de vida de la mayoría de los abogados".

Mejorar las cotizaciones y las pensiones

"El Estado español ha sido avaricioso y tendencioso contra los abogados. No podíamos estar inscritos en la Seguridad Social, pero las cotizaciones anteriores no las podíamos recuperar ni compensar. Desde el 95 yo que había cotizado años anteriores no me permitían computarlos como vida laboral Teníamos que empezar de cero. La Mutua nos decía que iba a ser mejor y más rentable la pensión por la mutualidad que por la Seguridad Social y no es así. No sabemos si fue engaño o dejadez".

No hay que descartar las huelgas

"El Colegio de Abogados de Murcia no está solo porque tiene como socios otros muchos en toda España, y hay que aglutinar fuerzas con reivindicaciones contundentes. Si no se consiguen los objetivos habrá que pensar en otro tipo de medidas como las huelgas. Hay colectivos que han propuesto una huelga y los colegios de abogados no la han apoyado ni sostenido. Debemos actuar con honradez y prudencia, pero llega un momento que es imposible. Por ejemplo, los funcionarios o los jueces han hecho huelga, y los abogados no. No tiene sentido que este colectivo permita ser arrojado a un abismo".