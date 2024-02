López Miras critica el cambio de postura de Aragonès sobre la sequía: "Ahora todos somos España"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado en 'Herrera en COPE' el cambio de postura del presidente catalán Pere Aragonès. "Ahora parece que todos somos España y el presidente de Cataluña habla de España como algo propia", ha apuntado. Así, ha señalado que le cuesta creerlo porque "hasta ahora todos los pasos que se han dado van en la dirección contraria". No obstante, y pese a todo, Cataluña ha encontrado la solidaridad del resto de regiones: "Necesita a unos territorios de España y está encontrando la solidaridad del resto de comunidades autónomas".

Además, López Miras ha explicado que los datos de agua en Murcia son similares a los registrados en Cataluña o Andalucía. La cuenca del Segura tiene "algo menos del 18%, pero no es novedad". Tal y como ha recogido, "cada año tenemos un déficit de 400 hectómetros cúbicos para vivir. Gestionamos gota a gota el agua que llega a la región y por eso somos el territorio que reutiliza las aguas urbanas". De hecho, en la Región de Murcia no se plantean restricciones.

??@LopezMirasF, critica el cambio de postura de Aragonès sobre la sequía en Cataluña: “Ahora todos somos España, ¿verdad?... Me cuesta creerlo, porque hasta ahora todos los pasos que ha dado han sido en la dirección contraria” pic.twitter.com/4V0C1JuJZw — COPE (@COPE) February 5, 2024









Sobre el hecho de compartir agua con las comunidades que menos recursos tienen, ha señalado que "esto es lo que es España y lo que es cumplir la Constitución, que dice que los recursos naturales son de todos los españoles, por lo tanto, el agua es de todos. Si en un sitio sobra y en otro falta, lo normal es compartir ese recurso".

De hecho, el presidente murciano considera que España necesita "un plan nacional sobre agua". Ha subrayado que los "países serios" tienen planes para intentar ser independientes con el agua, la energía y la alimentación. "Aquí no hay nadie que lidere un plan integral", ha lamentado.

López Miras ha señalado también que el agua de un río concreto no es de ninguna comunidad. "No tenemos que negociarlo los presidentes, tiene que gestionarlo el Gobierno. El agua no es de ninguna comunidad autónoma. Los ríos no son de los territorios de los que pasa", ha agregado el presidente de la Región de Murcia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??@LopezMirasF critica el cambio de postura de Aragonès sobre la sequía en Cataluña: "Ahora todos somos España"



?El presidente de la Región de Murcia señala que ahora Aragonès acepta la ayuda del resto de España



https://t.co/xNerd9HXoS — COPE (@COPE) February 5, 2024









Sobre las protestas de los agricultores en la región

Fernando López Miras ha elogiado el papel de la región en el sector agrícola. "En una región como esta, que supone el 3% de España en PIB y población, producimos el 25% de frutas y hortalizas. No sabemos hasta donde va a llegar la dimensión de las protestas, pero sabemos que son justas y necesarias", ha defendido.

En este sentido, el presidente regional ha señalado que se trata de "demandas justas". Así las cosas, agrega: "A quien se le diga que una fruta u hortaliza de España tiene que cumplir más requisitos que cualquier otra que venga de otro país de la Unión Europea, no lo entiende nadie. Necesitamos un gobierno que no vaya a bruselas a reunirse con un prófugo de la justicia, con Puigdemont; necesitamos un ministro que vaya a Bruselas a defender a nuestros agricultores", ha concluido Fernando López Miras.